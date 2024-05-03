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"Новини з Одеси змушують мене плакати": Світоліна не стримала емоцій

Дмитро Відоменко
3 травня 2024, 14:25
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Перша ракетка України та відома тенісистка Еліна Світоліна дуже відверто відповіла на запитання, що саме змушує її плакати.
Світоліна
Світоліна не стримала емоцій з приводу обстрілів своєї рідної Одеси / колаж Главред, фото УНІАН

Відома тенісистка і перша ракетка України (18-та ракетка світу) Еліна Світоліна каже, що часто плаче, коли чує новини з охопленої війною Батьківщини. Про це повідомляє портал BTU.

"Це просте запитання. Це новини з України, які я постійно отримую, в принципі щодня. Навіть коли розмовляю з бабусею. Так, це дійсно дуже сумно", - каже Світоліна.

За словами дівчини, вона майже щодня спілкується з родичами з України - навіть попри те, що через різні часові пояси це часом буває складно.

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"Але я завжди намагаюся підтримувати з бабусею зв'язок, перевіряти як її стан, як її ментальне здоров'я, тому що це дуже складно. Моє рідне місто Одеса атакують уже багато днів, тому всім там дійсно дуже важко. Тож я намагаюся перевіряти, як вони, і їхні повідомлення та новини від них змушують мене плакати", - підсумувала спортсменка.

Хто така Еліна Світоліна?

Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

РФ б'є ракетами по Одесі - останні новини

Пізно ввечері 30 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибиті вікна та двері. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Загинули три людини, ще троє - поранені.

Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, країна-агресор РФ вдарила по Одесі балістичними ракетами.

Увечері 29 квітня армія РФ атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Саме таку зброю офіцери країни-агресора РФ обрали для удару навмисно - таким чином вони хотіли вбити якомога більше мирних українців.

Унаслідок удару загинули п'ятеро людей, понад 30 - були травмовані.

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