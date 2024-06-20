Мудрика підозрюють в амурах з росіянкою: Мережа вибухнула чутками

Про роман Михайла Мудрика та російської моделі почали ходити чутки ще наприкінці 2023 року. І зовсім недавно вони почали циркулювати з новою силою.

https://glavred.net/sport/mudrika-podozrevayut-v-amurah-s-rossiyankoy-set-vzorvalas-sluhami-10574531.html Посилання скопійоване

Михайлу Мудрику приписують роман із росіянкою Віолетою Грачовою / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

23-річного зіркового українського футболіста, півзахисника лондонського "Челсі" і збірної України Михайла Мудрика підозрюють у романі з російською моделлю Віолеттою Грачовою. Як пишуть українські ТГ-канали, саме українець нещодавно відправив дівчині, яка перебувала в столиці країни-агресора РФ Москві, величезний букет троянд на честь її дня народження.

Дівчина, звісно, не забарилася, і виклала на своїй сторінці в Instagram фото з цим самим букетом. А на іншому знімку Грачова також показала записку від кого ці квіти: "З Днем Народження, моя любов" ММ.

У Мережі припустили, що цей букет придбав саме Мудрик, адже підпис на листівці є його ініціалами.

відео дня

Варто зазначити, що про роман українського футболіста та російської моделі почали ходити чутки ще 2023 року. Причиною цьому став збіг однакових фото з відпочинку Михайла та Віолетти. Тоді футболіст опублікував світлини з польоту на гелікоптері, а за кілька днів модель оприлюднила схожі вже на своїй сторінці.

Відомо, що Грачова старша за Мудрика на 7,5 років. Вона родом із Ростова-на-Дону, проте багато часу жила Москві та крутила романи з футболістами - норвежцем Матіасом Норманном, якого вигнали зі збірної через виступи в країні-агресорі Росії, а також із гравцем "Зеніту" та "Сочі" Андрієм Мостовим.

Хто такий Михайло Мудрик? Михайло Петрович Мудрик - український футболіст, півзахисник англійського клубу "Челсі" і збірної України, повідомляє "Вікіпедія".

Відомий у минулому футболіст і гравець київського "Динамо" (а також збірної України) Артем Мілевський уперше показав в Instagram фанатам свою нову дівчину - таку собі Олесю Макаревич.

До того легендарний і скандальний ексфутболіст футбольної команди "Динамо" (Київ) Олександр Алієв жорстко пройшовся по Мілевському - своєму багаторічному другові і колишньому партнеру по команді.

Спортсмен посварив Мілевського за те, що той назвав дурними висловлювання друга щодо його лікування від алкогольної залежності, а також записав довгий ефір в Instagram, де описав усю ситуацію, що трапилася між спортсменами.

"У моїй телефонній книзі його немає, в Instagram немає - я скрізь його заблокував. Хочу сказати одне, щоб ви всі знали, щоб мені більше ніхто нічого не писав. Я з ним не спілкувався. Після тих слів, які Мілевський сказав, для мене ця людина більше не існує", - повідомив він.

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред