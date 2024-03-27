Футболіст збірної України Михайло Мудрик ледь не зламав ноги під час святкування голу

26 березня відбувся фінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат Європи 2024.
На стадіоні "Тарчинські" в польському місті Вроцлав збірна України зустрілася зі збірною Ісландії.
На 84-й хвилині Михайло Мудрик вивів збірну України вперед.
Отримавши пас по центру, він несильним але точним ударом відправив м'яч у правий від голкіпера кут воріт.
Гол Мудрика став переможним для України. Сам футболіст збірної побіг святкувати гол, і ледь не зламав собі ноги.
Михайло у своєму стилі хотів проїхатися по полю, але тільки-но опустився на коліна, як його моментально перекинуло.
Дивіться відео, як Михайло Мудрик ледь не зламав ноги після переможного голу:
Україна вийшла на Євро 2024 - з ким гратимемо
Збірна України отримала путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє в групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
Коли пройде Євро 2024
Матчі фінального турніру Євро-2024 з 14 червня до 14 липня 2024 року пройдуть у Німеччині.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський привітав збірну України за вихід на Євро 2024 і зробив гучну заяву.
Дивіться повне відео переможного голу Михайла Мудрика:
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