Футболіст збірної України Михайло Мудрик ледь не зламав ноги під час святкування голу

Гол Мудрика став переможним для України. Сам футболіст збірної побіг святкувати гол, і ледь не зламав собі ноги.

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Збірна України вийшла на Євро 2024 / Колаж Главред, фото УАФ, скріншот із відео

26 березня відбувся фінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат Європи 2024.

На стадіоні "Тарчинські" в польському місті Вроцлав збірна України зустрілася зі збірною Ісландії.

На 84-й хвилині Михайло Мудрик вивів збірну України вперед.

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Отримавши пас по центру, він несильним але точним ударом відправив м'яч у правий від голкіпера кут воріт.

Гол Мудрика став переможним для України. Сам футболіст збірної побіг святкувати гол, і ледь не зламав собі ноги.

Михайло у своєму стилі хотів проїхатися по полю, але тільки-но опустився на коліна, як його моментально перекинуло.

Дивіться відео, як Михайло Мудрик ледь не зламав ноги після переможного голу:

Мудрик вивів збірну на Євро-2024 / скріншот

Україна вийшла на Євро 2024 - з ким гратимемо

Збірна України отримала путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє в групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

З ким збірна України гратиме на Євро 2024 / УАФ

Коли пройде Євро 2024

Матчі фінального турніру Євро-2024 з 14 червня до 14 липня 2024 року пройдуть у Німеччині.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський привітав збірну України за вихід на Євро 2024 і зробив гучну заяву.

Дивіться повне відео переможного голу Михайла Мудрика:

Мудрик забив гол і вивів збірну на Євро 2024 / скріншот

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