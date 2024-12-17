Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест: з'явився перший коментар футболіста

"Челсі" та Мудрик співпрацюватимуть, щоб зʼясувати причину позитивного тесту на допінг.

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Мудрик наразі відмовився розкривати деталі інциденту / Колаж: Главред, фото: twitter.com/ChelseaFC, instagram.com/mmudryk10/

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Мудрик підтвердив, що у його крові знайшли допінг

Футболіст заперечує вживання заборонених речовин

Причини позитивного тесту з'ясовують

У крові українського футболіста, який грає за лондонський "Челсі" Михайла Мудрика знайшли допінг. Про це повідомив футбольний клуб "Челсі" та сам гравець.

"І клуб, і Михайло повністю підтримують програму тестування FA, і всі наші гравці, включаючи Михайла, регулярно проходять тестування. Михайло категорично заявив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що спричинило несприятливий висновок", - написали представники "Челсі".

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У самого Мудрика на сторінці в Instagram з'явився допис про те, що знайдений допінг у крові став для нього повним шоком, оскільки він нібито ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил.

"Я знаю, що не зробив нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Зараз я не можу нічого сказати через конфіденційність процесу, але я скажу, як тільки зможу", - додав він.

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Раніше також стало відомо, що український ексфутболіст Анатолій Тимощук, який втік до Росії і тепер працює на правах помічника тренера пітерського "Зеніту", приєднався до збору коштів на потреби окупантів у Курській області.

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