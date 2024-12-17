Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест: з'явився перший коментар футболіста

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- Мудрик підтвердив, що у його крові знайшли допінг
- Футболіст заперечує вживання заборонених речовин
- Причини позитивного тесту з'ясовують
У крові українського футболіста, який грає за лондонський "Челсі" Михайла Мудрика знайшли допінг. Про це повідомив футбольний клуб "Челсі" та сам гравець.
"І клуб, і Михайло повністю підтримують програму тестування FA, і всі наші гравці, включаючи Михайла, регулярно проходять тестування. Михайло категорично заявив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що спричинило несприятливий висновок", - написали представники "Челсі".
У самого Мудрика на сторінці в Instagram з'явився допис про те, що знайдений допінг у крові став для нього повним шоком, оскільки він нібито ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил.
"Я знаю, що не зробив нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Зараз я не можу нічого сказати через конфіденційність процесу, але я скажу, як тільки зможу", - додав він.
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Хто такий Михайло Мудрик?
Михайло Петрович Мудрик - український футболіст, півзахисник англійського клубу "Челсі" і збірної України, повідомляє "Вікіпедія".
Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України U-21.
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