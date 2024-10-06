Історичний матч з рахунком 7:1: Україна стала призером на Чемпіонаті світу з футзалу

Українська збірна вперше в історії стала бронзовим призером на Чемпіонаті світу з футзалу.

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Українська збірна стала бронзовим призером на Чемпіонаті світу з футзалу / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Збірна України з футзалу виборола бронзові нагороди на Чемпіонаті світу-2024 у Ташкенті. Це історичний момент, адже вперше в історії українська збірна посіла призове місце на матчі світового рівня. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Українські спортсмени розгромили команду з Франції та обіграли її з рахунком 7:1.

Підопічні Олександра Косенка не дали Франції шансів на перемогу, пропустивши лише один м'яч.

відео дня

Голами за Україну відзначилися:

Ігор Чернявський (11 хв.),

Михайло Зварич (22 хв.),

Євген Жук (27 хв., 28 хв.),

Данило Абакшин (30 хв., 31 хв., 33 хв.)

"Вітаємо нашу збірну з історичною нагородою чемпіонату світу!" - йдеться у повідомлені.

Дивіться відео про матч з українською збірною на Чемпіонаті світу-2024 з футзалу:

Українська збірна стала бронзовим призером на Чемпіонаті світу з футзалу / фото: скріншот

Фінальний матч відбудеться між національними збірними Бразилії та Аргентини.

Відомо, що лише у 1996 році українська збірна наблизилась до першої трійки, однак посісти призове місце не вдалося. Тоді українські спортсмени стали четвертими.

Ліна націй - новини за темою

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, збірна України з футболу програла Албанії у стартовому матчі Ліги націй. Україна поступилася албанцям з рахунком 1:2.

Як раніше повідомляв Главред, київське "Динамо" не змогло перемогти в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга", завершивши гру внічию.

Роніше повідомлялося, що легенду українського футболу Андрія Шевченко призначили головою української асоціації футболу.

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