Історичний матч з рахунком 7:1: Україна стала призером на Чемпіонаті світу з футзалу

Збірна України з футзалу виборола бронзові нагороди на Чемпіонаті світу-2024 у Ташкенті. Це історичний момент, адже вперше в історії українська збірна посіла призове місце на матчі світового рівня. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Українські спортсмени розгромили команду з Франції та обіграли її з рахунком 7:1.
Підопічні Олександра Косенка не дали Франції шансів на перемогу, пропустивши лише один м'яч.
Голами за Україну відзначилися:
- Ігор Чернявський (11 хв.),
- Михайло Зварич (22 хв.),
- Євген Жук (27 хв., 28 хв.),
- Данило Абакшин (30 хв., 31 хв., 33 хв.)
"Вітаємо нашу збірну з історичною нагородою чемпіонату світу!" - йдеться у повідомлені.
Дивіться відео про матч з українською збірною на Чемпіонаті світу-2024 з футзалу:
Фінальний матч відбудеться між національними збірними Бразилії та Аргентини.
Відомо, що лише у 1996 році українська збірна наблизилась до першої трійки, однак посісти призове місце не вдалося. Тоді українські спортсмени стали четвертими.
Ліна націй - новини за темою
Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, збірна України з футболу програла Албанії у стартовому матчі Ліги націй. Україна поступилася албанцям з рахунком 1:2.
Як раніше повідомляв Главред, київське "Динамо" не змогло перемогти в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга", завершивши гру внічию.
Роніше повідомлялося, що легенду українського футболу Андрія Шевченко призначили головою української асоціації футболу.
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