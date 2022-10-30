Ломаченко у важкому бою переміг американця Ортіса

Василь Ломаченко / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Легендарний український боксер-професіонал у легкій вазі Василь Ломаченко у 12-раундному бою здобув перемогу над американським боксером Джемейном Ортісом - у своєму першому поєдинку після початку повноцінного військового вторгнення росіян в Україну.

Ортіс після першого ж гонгу кинувся в атаку. А ось Ломаченко, за своєю бойовою традицією, стартував з розвідувальних ударів.

В результаті українець швидко заробив собі "ліхтар". Але вже з третього раунду перехопив ініціативу і чудово лупив Ортіса по обличчю суперника. І ледь не відправив американця в нокдаун.

Втім, Ортісу все ж вдавалося іноді пробивати захист Ломаченка за рахунок довжини своїх рук (особливо лівим джебом).

Але все ближче до кінця бою українець потужними серіями ударами показав свою перевагу. І це дозволило йому здобути важку перемогу одноголосним рішенням всіх трьох суддів: 115-113, 116-112, 117-111.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що український боксер-чемпіон в суперважкій вазі Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа за очками і присвятив перемогу Україні.

Судді зафіксували тріумф українця роздільним рішенням суддів (SD 12):

Віктор Фесечко (Україна): 116-112

Гленн Фельдман (США): 113-115

Стів Грей (Великобританія): 115-113

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