Відомого футболіста Артема Мілевського жорстко затримали в центрі Києва: в СБУ зробили заяву

Артем Мілевський / скріншот з відео

Колишній гравець київського Динамо і збірної України Артем Мілевський потрапив у скандал. Ексфутболіста затримали в центрі Києва.

Як повідомляють ЗМІ, за непідтвердженою інформацією Мілевського разом з його агентом жорстко затримали нібито "співробітники СБУ" в ресторані Бохо.

Чо сталося насправді

Вранці, 6 грудня, з'явилася інформація ніби Мілевський разом зі своїм агентом Олександром Панковим були в київському ресторані Бохо, а потім їх жорстко затримала правоохоронці.

На відео показано, як силовики повалили Артема на підлогу, а потім вивели з приміщення.

"Причина затримання - невідома, як і те, що сталося з ексфорвардом Динамо надалі", - пишуть у ЗМІ.

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У соціальних мережах, які активно веде Мілевський, ніякої інформації немає.

А ось з Instagram агента Мілевського - Панкова відомо, що 5 грудня він був на день народженні блогерки Олександри Смидюк в приватному будинку.

Хто затримав Мілевського

З відео, які були опубліковані в різних Telegram-каналах, випливає, що озброєні люди в спецформі з позначкою "СБУ" поводилися при затриманими жорстко і агресивно.

Журналісти спробувала зв'язатися з Мілевським і його представниками, щоб отримати коментарі, проте їхні телефони поза доступом.

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Що кажуть в СБУ

Інформація про затримання колишнього футболіста київського Динамо і збірної України з футболу Артема Мілевського силовиками в ресторані Boho в центрі Києва виявилася фейком. Про це Суспільному повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

"Вони знімають пранк, наскільки я зрозумів. У будь-якому випадку, співробітники СБУ там не залучені", - сказав спікер СБУ.

За словами Дехтяренка, якщо звернути увагу на фотографії, які публікуються з того місця, то чітко видно, що у нібито "силовиків" ні форма, ні наклейки СБУ не відповідають тим зразкам, в яких дійсно працюють співробітники СБУ.

Артем Мілевський - біографія

36-річний Артем Мілевський оголосив про завершення кар'єри футболіста у вересні 2021 го року. Мілевський виступав за київське "Динамо", турецький "Газіантепспор", хорватські "Хайдук" і "Спліт", румунську "Конкордію", російський "Тосно" і угорську "Кішварду". Свою кар'єру він завершив у ФК "Динамо-Брест".

За національну збірну України він забив 8 голів у 50 матчах. Мілевський чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази вигравав Кубок України, тричі - Суперкубок, був чемпіоном Білорусі, вигравав Кубок Білорусі і три рази - Суперкубок.

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