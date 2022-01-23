Трагічна загибель дружини відомого футболіста: Данченко перервав мовчання

Олег і Вікторія Данченко / Instagram / 94danchenko

На дев'ятий день після трагічної загибелі дружини в ДТП футболіст луганської Зорі Олег Данченко опублікував повідомлення в соцмережах.

Спортсмен розмістив фото загиблої дружини Вікторії на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Відзначимо, що Данченко опублікував фото загиблої дружини і доповнив його трьома смайлами з серцем і руками, складеними в молитві.

Додамо, що повідомлення футболіста поки є його єдиним публічним коментарем після трагічної загибелі дружини.

/ Instagram/94danchenko

Загибель Вікторії Данченко

Нагадаємо, 27-річна дружина відомого українського футболіста Олега Данченка Вікторія трагічно загинула в жахливому ДТП у п'ятницю, 14 січня. Цього ж дня луганська Зоря повідомила про підписання контракту з 27-річним захисником.

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Вікторія Данченко за кермом Mercedes сильно поспішала і йшла на обгін інших автомобілів. У Малиновському районі Одеси жінка не впоралася з керуванням і врізалася в KIA, після чого влетіла в Евакуатор, а потім і у відбійник траси.

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