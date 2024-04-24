Футболістки 'Шахтаря' та 'Кривбасу' влаштували жорстку бійку після матчу

На футбольному полі зав’язалася велика бійка між жіночими командами після закінчення матчу.

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Футболістки влаштували масову бійку / колаж: Главред, скріншот: відео

Дуже напруженим вийшов матч 16 туру жіночого чемпіонату України з футболу між "Шахтарем" та "Кривбасом" із рахунком 0:1, на користь "Кривбасу".

Єдиний гол у матчі був забитий на 61-й хвилині, коли капітан "Кривбасу" Даяна Семків не реалізувала пенальті, але за мить Віолета Тянь виправила її помилку, вдало зігравши на добиванні, передає Сhampion

У компенсований час донеччанки кинули всі сили, аби зрівняти рахунок. На останній штрафний навіть прибігла воротарка Людмила Устінова, але в підсумку м’яч опинився у її візаві Дар’ї Келюшик.

Одразу після фінального свистка гравчині "Кривбасу" почали бурхливо святкувати важку перемогу, але вже за кілька секунд на полі зав’язалася масова бійка.

Як стверджує криворізький клуб у звіті на своєму офіційному сайті, неприємний епізод стався внаслідок провокації з боку суперниць. "Шахтар", своєю чергою, поки ніяк не прокоментував інцидент. Зазначимо, що за підсумками цього дійства головна арбітриня Крістіна Козорог показала червоні картки Устіновій, Старухіній із "Шахтаря" та Келюшик із "Кривбасу".

Дивіться відео про те, як жіночі команди Шахтаря та Кривбаса влаштували бійку:

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