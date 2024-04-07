Зірка збірної України та "Арсеналу" заявив, що готовий іти на фронт

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко та гравець лондонського "Арсаналу" зізнався, якщо отримає повістку, піде воювати за Батьківщину.

https://glavred.net/sport/zvezda-sbornoy-ukrainy-i-arsenala-zayavil-chto-gotov-idti-na-front-10556018.html Посилання скопійоване

Олександр Зінченко заявив, що готовий піти у ЗСУ / колаж Главред, фото УНІАН

27-річний футболіст лондонського "Арсеналу" і гравець збірної України Олександр Зінченко заявив, що готовий покинути Велику Британію, щоб воювати за Україну, якщо йому прийде повістка. Про це зірка футболу заявив в інтерв'ю виданню ВВС.

Зокрема, футболіст заявив, що з 22 лютого 2022 року Україна стала "щитом Європи". Саме тому він закликав європейських партнерів більше підтримувати Україну у війні проти Росії.

Зінченко наголосив, що зараз ситуація на фронтах україно-російської війни вкрай складна, але він і його родина пишаються президентом України Володимиром Зеленський.

відео дня

Потім журналісти запитали у футболіста, якщо він отримав би повістку, чи готовий би він був покинути футбол, щоб захищати свою Батьківщину на фронті.

"Я думаю, що це чітка відповідь. Я б пішов (на фронт - "Главред")", - сказав гравець.

Хто такий Олександр Зінченко? Олександр Володимирович Зінченко - український футболіст, захисник і півзахисник англійського клубу "Арсенал" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2016 і 2020), повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок обстрілу Києва російськими військами 29 грудня загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл). Дівчині було лише 27 років. Разом із нею загинула також її мати Людмила.

Пізніше повідомлялося про те, що на фронті загинув зірка українських серіалів. У деталі загибелі його знайомі не вдаються. На початку повномасштабного вторгнення Росії Колесник вступив у ТрО, а потім вирушив на передову.

На фронті загинув головний суддя Києва з боксу Ельчин Мурадов. Воїн пішов захищати Україну одразу після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії. Ельчин Мурадов загинув унаслідок артилерійського удару.

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред