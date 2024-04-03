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Колишнього тренера "Динамо" побили фанати в іншій країні - ЗМІ

Дмитро Відоменко
3 квітня 2024, 23:06
Як пишуть польські ЗМІ, Олександр Хацкевич нібито постраждав унаслідок нападу фанатів під час тренування на базі клубу "Заглембе".
Хацкевич, Динамо
Олександр Хацкевич категорично спростовує факт побиття фанатами "Заглембе" / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Головний тренер "Заглембе" з міста Сосновець (Польща), білоруський фахівець (і колишній наставник "Динамо" Київ) Олександр Хацкевич нібито постраждав унаслідок нападу фанатів під час тренування на базі клубу. Про це повідомляє польське видання Meczyki з посиланням на власні джерела.

Нібито в середу, 3 квітня, група ультрас клубу увірвалася на тренування "Заглембе". Повідомляється, що конфлікт не був вичерпаний простою "виховною розмовою" з командою, яка посідає останнє, 18-те, місце в турнірній таблиці другого польського дивізіону. Журналісти пишуть, що Хацкевич нібито отримав від хуліганів удар по обличчю і кілька ударів ногами.

Співрозмовники в клубі на умовах анонімності підтвердили виданню, що білоруський тренер зазнав нападу.

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Інциденту передувала чергова поразка "Заглембе" під керівництвом Хацкевича. Причому нібито перед цим матчем проти клубу "Катовіце" Хацкевич залишив своїх гравців у роздягальні і доручив їм самостійно вибрати тактику на матч. У підсумку команда білоруського тренера програла 0:4.

У керівництві "Заглембе заявили, що інцидентом уже займаються правоохоронні органи.

"Сьогодні вранці на тренуванні першої команди Заглембе з'явилася група чоловіків, яка перервала заняття, після чого відбулася розмова з тренерським штабом і футболістами. З огляду на поведінку чоловіків, які були закриті масками, клуб повідомив про цей факт поліцію, яка на місце направила патруль. Наразі проводяться дії, які мають на меті з'ясувати обставини події", - сказали вони.

Сам Хацкевич у коментарі українському порталу NV закликав фанатів щодо нього не хвилюватися, заявивши, що він "працездатний і в гарному настрої".

Тренер розповів, що на базу проникли 30-40 осіб у масках і "була спроба фізичного насильства" щодо нього і футболістів.

"Але, хто знає - я виріс на вулиці, тому тримаю удар і можу дати відповідь. Будуть багато подібного писати [ніби били ногами по голові - Главред]. Але я кажу, що можу за себе постояти і заблокувати удар. Усе нормально. Спроби були, так. Але в мене така практика вже була", - підсумував Хацкевич.

Хто такий Олександр Хацкевич?

Олександр Миколайович Хацкевич (бєл. Аляксандр Мікалаявіч Хацкевич; 19 жовтня 1973, Мінськ) - український і білоруський атлет білоруського походження, колишній білоруський футболіст, грав на позиції півзахисника. Колишній футболіст і тренер київського "Динамо", повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, Олександр Хацкевич як футболіст найбільше відомий виступами за київське "Динамо". У Києві білорус грав із 1996-го до 2004 року - завоював при цьому сім чемпіонських титулів і став чотириразовим володарем Кубка України.

Кар'єру тренера Хацкевич почав у 2007 році з мінського "Динамо". Пізніше працював зі збірними Білорусі, "Вітебськом", був асистентом головного тренера у збірній України та київському "Динамо", також працював із "Динамо-2". Як головний тренер очолював "Динамо" з червня 2017 року по серпень 2019-го. Із київським клубом білорус завоював два Суперкубки України.

Також Хацкевич у 2019-2020 роках тренував "Ротор" із Волгограда, який виступав у другому дивізіоні чемпіонату країни-агресора РФ.

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