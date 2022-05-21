Окупанти вбили відомого українського футболіста

Олег Мазур / facebook.com/lvivfootball

У боях з російськими окупантами загинув вихованець львівських "Карпат" Олег Мазур. Про це повідомляє Львівська асоціація футболу у Facebook.

Олегу було 27 років. Він захищав Україну в лавах Збройних сил. На професійному рівні Мазур проявити себе не зміг.

Серед любителів пограв за львівські "Галичину", "Звенигород", "Лапаївку" та "Рудно".

Мазур став далеко не першою жертвою російської агресії серед українських спортсменів.

Раніше Спортивний комітет країни створив сайт з публікацією імен атлетів, загиблих від рук рашистів.

На сьогоднішній день в ньому числяться вже 44 людини, включаючи кількох дітей.

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Раніше повідомляли, як головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков вважає, що після 24 лютого росіян ніколи не можна буде назвати братами українського народу.

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