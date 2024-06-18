Євро-2024: сенсаційний провал Бельгії та феєрія голів у Туреччини з Грузією

Європейська футбольна першість на німецьких стадіонах набрала обертів і збірні радують фанатів видовищними матчами, сповненими голів і боротьби.

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Євро-2024 дайджест 3-4 день / колаж Главред, скріншоти з відео

Євро-2024 Бельгія - Словаччина

Уже на 3-й хвилині Докю зробив усе для голу, прорвавшись від центрального кола до чужого штрафного, попутно обігравши двох, після чого прострілив у центр, звідки де Брейне в падінні зрізав м'яч на Лукаку. Ромелу не був в офсайді, але з п'яти метрів пробив - але точно в Дубравку.

І вже на 7-й хвилині бельгієць став антигероєм на своїй команді. У власному штрафному Докю покотив точно на Шранца. Іван у дотик п'ятою залишив у грі Куцке. Той спробував пробити по воротах - але з цим ударом впорався Кастелс. Але від нього м'яч відскочив ліворуч назад на Шранца, і той уже вправно вразив дальній кут воріт Бельгії - 0:1.

Бельгійці посилено побігли відігравати - один Лукаку запоров пару-трійку хороших моментів, але не досягли успіху. У другому таймі ситуація не змінилася. І під самий кінець матчу загострення драматизму зашкалило. За дві хвилини Лукаку забив два голи - але їх скасував суддя після консультації з VAR. Матч так і закінчився - сенсаційною перемогою словаків (першою сенсацією, зі знаком мінус для нас у групі F того дня стала розгромна поразка збірної України від румунів)

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Євро-2024 Австрія - Франція

У цьому матчі найцікавіше почалося ближче до кінця першого тайму. Гравець австрійців Вебер після прострілу з правого флангу атаки зірки французів Мбаппе незграбно боднув м'яч головою - і той влетів у нижній лівий кут воріт - 0:1.

Більше голів у цьому матчі глядачі так і не побачили. Хіба що під завісу матчу Мбаппе в боротьбі потужно так розбили ніс - та так, що його участь у грі проти Нідерландів тепер під великим питанням...

Євро-2024 Туреччина - Грузія

Дуже насичений вийшов матч. Збірна Туреччини відкрила рахунок на 25-й хвилині. Кенан Йилдиз зліва зіграв у штрафний майданчик суперника на Ферді Кадиоглу, той виконав навіс, а Лаша Двалі головою вибив м'яч, але прямо на Мерта Мюлдюра, який в один дотик завдав шикарного пострілу прямо під поперечину.Тут же турки забили другий - відзначився Кенан Йилдиз, але суддя скасував взяття воріт з офсайду.

На 32-й хвилині відігралися грузини: Кочорашвілі праворуч підібрався до штрафного збірної Туреччини, ефектним фінтом уникнув Кенана Йилдиза та прострілив на ближній кут воротарського, звідки Жорж Мікаутадзе в один дотик відправив м'яч у сітку - 1:1.

У другому таймі юний Арда Гюлер, отримавши пас від Каана Айхана, з лівої ноги з-за меж штрафного майданчика на 65-й хвилині завдав потужного обвідного удару в дальній кут - 2:1.

Уже на 97-й хвилині Керем Актюркоглу. Воротар грузинів Гіоргі Мамардашвілі прибіг у штрафний майданчик суперника на розіграш кутового. Після першої подачі стався удар по воротах, рикошет і повторний "корнер". Потім Хвіча Кварацхелія навісив до лінії воротарського, Мерт Гюнок кулаками вибив м'яч зі свого штрафного майданчика, Керем Актюркоглу, який вийшов на заміну, підхопив м'яч, втік до порожніх воріт і спокійно закотив м'яч у сітку - 3:1.

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