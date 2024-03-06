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Допущені МОК білоруські гімнастки виступили перед Лукашенком в академії Кабаєвої

Дмитро Відоменко
6 березня 2024, 21:05
Білоруські гімнастки, допущені МОК до змагань під нейтральними прапорами, виступили перед білоруським диктатором Лукашенком на фестивалі "Аліна-2024".
Лукашенко, Гімнастки
Лукашенко разом із сином прийшов подивитися на виступ гімнасток / колаж Главред, фото "Белта" і скріншот із відео

У Білорусі на "Мінськ-Арені" відбувся фестиваль "Аліна-2024", який організував фонд скандально відомої колишньої російської гімнастки Аліни Кабаєвої (якій чутка приписує багаторічні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним).

На фестивалі виступили представники 12 країн, серед яких білоруські гімнастки Аліна Горносько, Анастасія Салос і Єлизавета Зорькіна - саме вони нещодавно отримали статус нейтральних спортсменок і були допущені на міжнародні змагання. Саме тому, мабуть, на їхній виступ прийшов подивитися білоруський диктатор Олександр Лукашенко зі своїм нащадком Миколою.

Постановкою номерів займалися представники білоруської команди Юлія Марковська та Ірина Лепарська.

відео дня

Хто така Аліна Кабаєва

Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

Відносини Путіна і Кабаєвої

Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять уже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому 2023 року вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно видалений акаунт у Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо, справжній, а можливо, й фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому разі Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або кількох дітей Кабаєвої.

Нещодавно з'явилася інформація, що 71-річний диктатор Путін завів собі нову коханку, яка молодша за нього щонайменше удвічі. Гімнастку Кабаєву Путін нібито вирішив списати з рахунків. Нова фароритка Путіна - громадська діячка Катерина Мізуліна.

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