Наказав викинути з вікна: Максакова розповіла, як Путін позбувся шанувальника Кабаєвої

Причина смерті Мурата Насирова - його зворушливі стосунки з Аліною Кабаєвою, стверджує колишній депутат Держдуми РФ Марія Максакова.

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Мурата Насирова вбили через Кабаєву, заявила Максакова / Колаж: Главред, фото: Instagram

Таємна коханка російського диктатора Володимира Путіна та ймовірна мати його дітей Аліна Кабаєва нібито опосередковано причетна до смерті відомого співака Мурата Насирова - виконавця хітів "Мальчик хочет в Тамбов" і "Я это ты, ты это я".

Співак трагічно загинув у 37 років. І причина смерті Мурата Насирова - його зворушливі стосунки з Аліною Кабаєвою. Про це заявила колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова в інтерв'ю Олесі Бацман.

Вона стверджує, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев нібито наказав викинути Насирова з вікна.

Також Максакова розповіла, що у Кабаєвої був ще один шанувальник - грузин, який працював у МВС, їздив із нею на всі Олімпіади і дарував їй шикарні подарунки. Від нього нібито відкупилися. Через роки його притягнули до кримінальної відповідальності, а все його майно конфіскували.

Марія Максакова - що про неї відомо Марія Максакова-Ігенбергс - російська та українська оперна співачка (меццо-сопрано), солістка Маріїнського театру (2011-2017), громадська діячка, депутат Держдуми РФ VI скликання. Як пише Вікіпедія, Максакова брала участь у виборах до Держдуми 2011 року від партії "Единая Россия". За результатами виборів стала депутатом Держдуми VI скликання, увійшла до комітету з культури. В інтерв'ю 2011 року підтримувала політику Путіна, негативно оцінювала реформи 1990-х років. У 2014 році голосувала в Державній думі за анексію Криму Росією. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву на телеканалі ATR Максакова вибачилася перед українцями та кримськими татарами за голосування за анексію Криму та наголосила, що в момент голосування вона була відсутня і в парламенті, і в країні.

Дивіться відео - Максакова заявила, що Патрушев наказав викинути Мурата Насирова з вікна через Кабаєву:

Що відомо про смерть Мурата Насирова

Мурат Насиров загинув 19 січня 2007 року. Його тіло знайшли під вікнами однієї з хрущовок у Москві. Співак якраз готувався до весілля зі своєю цивільною дружиною, концертів у рідному Казахстані та випуску нового альбому після досить затяжної творчої паузи.

Причини, через які Насиров загинув, у його біографії не вказуються.

Розтин тіла показав, що версії журналістів про вживання Насировим наркотиків не підтвердилися.

2021 року з'явилася версія, що Насирова вбили за наказом Путіна. Повідомлялося, що на початку двотисячних у співака був короткостроковий роман із гімнасткою Аліною Кабаєвою. Саме їй він нібито присвятив пісню "Аліна".

Кабаєва танцює з Насировим під пісню "Аліна" / скріншот відео

Дивіться архівне відео, на якому Кабаєва танцює навколо Насирова під пісню під назвою "Аліна":

Стосунки Путіна і Кабаєвої

Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять уже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому 2023 року вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно видалений акаунт у Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо, справжній, а можливо, й фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому разі Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або кількох дітей Кабаєвої.

Нещодавно з'явилася інформація, що 71-річний диктатор Путін завів собі нову коханку, яка молодша за нього щонайменше удвічі. Гімнастку Кабаєву Путін нібито вирішив списати з рахунків. Нова фароритка Путіна - громадська діячка Катерина Мізуліна.

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