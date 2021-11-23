Динамо програло Баварії в Лізі чемпіонів

Київське Динамо сьогодні, 23 листопада, зустрічалося з Баварією в п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок пройшов в НСК Олімпійський.

Баварія відкрила рахунок на 13-й хвилині після красивого удару Роберта Левандовського через себе в падінні.

Кияни могли зрівняти рахунок після того, як гравець Баварії ледь не зрізав м'яч у власні ворота, але тоді німців врятувала штанга.

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Потім головний арбітр зустрічі Халіл Мелер з Туреччини не наважився призначити пенальті після фолу проти Буяльського.

А практично відразу після цього Баварія забила другий гол у ворота Бущана. Кінгслі Коман пробив точно в дальню дев'ятку воріт.

У перерві Мірча Луческу провів ряд замін, що дало свій результат – Денис Гармаш завершив красиву комбінацію і забив перший гол киян у поточній Лізі чемпіонів.

Результат матчу Динамо-Баварія - 1:2.

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