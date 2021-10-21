Вперше в історії: Динамо і Шахтар награли на спільний антирекорд Ліги чемпіонів

Погано йдуть справи в українських клубів в ЛЧ / Reuters

Представники України в Лізі чемпіонів Динамо і Шахтар награли на спільний антирекорд. У 3-му турі групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи, "донеччани" з рахунком 0:5 на НСК Олімпійський програли мадридському Реалу, а "кияни" на виїзді мінімально поступилися Барселоні.

Попередні матчі в головному клубному турнірі світу українські клуби також провели без результативних атак – Шахтар програв Шерифу (0:2) і поділив очки з Інтером (0:0), а Динамо зіграло внічию з Бенфікою (0:0) і в Мюнхені без шансів поступилося Баварії (0:5).

Таким чином, вперше в історії представники чемпіонату України на екваторі групового етапу Ліги чемпіонів йдуть без голів. Раніше гіршими за результативністю були сезони 1999−2000, 2002−2003 і 2016−2017, коли після трьох турів українські клуби забивали по два м’ячі.

Усього в груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22 лише трьом командам не вдалося забити бодай один гол у стартових трьох матчах. Крім "Динамо" і "Шахтаря", цією командою є шведський "Мальме", який в першому колі групи Н програв всі три поєдинки з різницею 0:11.

Календар "Динамо" та "Шахтаря" у другому колі Ліги чемпіонів

"Динамо": "Барселона" (2 листопада), "Баварія" (23 листопада), "Бенфіка" (8 грудня)

"Шахтар": "Реал" (3 листопада), "Інтер" (24 листопада), "Шериф" (7 грудня)

З одним очком після трьох матчів Динамо і Шахтар синхронно замикають турнірні таблиці у своїх групах Ліги чемпіонів.