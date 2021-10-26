Адвокат Марадони назвав винних у смерті легенди футболу

Футболіст помер у листопаді минулого року / Reuters

Адвокат Дієго Марадони розповів про те, що стало причиною смерті легендарного аргентинця в листопаді минулого року. У все він звинувачує медиків.

За словами адвоката, один з кращих гравців в історії футболу помер через неправильне лікування.

"Лікарі допустили багато помилок. Марадона помер, тому що його серце вибухнуло. Я повідомив всім про стан Дієго, проте після смерті з'ясувалося, що в його тілі накопичилося дуже багато води", - наводить слова Матіаса Морли Fox Sports.

Також він зазначив, що рішення сім'ї лікувати Дієго вдома було "божевільним", а медики наполягали на тому, щоб залишити його в клініці.

читайте такожЗ'явилися несподівані подробиці смерті Марадони"16 листопада, напередодні його смерті, я помітив дуже дивний голос Марадони. Він був занадто високим, як у робота. Його дочки Далма і Джанніна кинули його вмирати", — заявив Морла.

Нагадаємо, легендарний аргентинський футболіст і тренер Дієго Армандо Марадона помер у віці 60 років 25 листопада 2020 року. Його привезли в лікарню у важкому стані після серцевого нападу. До цього на початку листопада Дієго потрапив до лікарні після 60-річчя, йому провели операцію на мозку.