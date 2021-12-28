Зіркові тренери шоу Голос країни-12 заспівали Щедрик у новорічній промо-кампанії

Зіркові тренери шоу Голос країни-12 заспівали Щедрик / Пресслужба

Вже скоро на телеканалі 1+1 стартує новий сезон наймасштабнішого вокального шоу під назвою Голос країни, в якому чотири тренери змагаються за найпотужніші голоси учасників.

Тренерами 12 сезону стали головні українські суперзірки: найавторитетніший український продюсер Потап, digital-сенсація DOROFEEVA, рок-легенда, соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло. Дванадцятий сезон шоу пройде під слоганом "Так звучить твоя країна".

Зіркові тренери шоу Голос країни-12 заспівали Щедрик / Пресслужба

Днями телеканал 1+1 презентував святкову промо-кампанію 12 сезону головного музичного проєкту Голос країни.

Тренери шоу в яскравих образах, сидячи у легендарних червоних кріслах, заспівали величний твір Миколи Леонтовича Щедрик, якому цього року виповнилось 120-років. Ця пісня, перекладена різними мовами, є справжнім символом Нового Року та Різдва у всьому світі.

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"Щедрик є гордістю нашої країни та головним українським новорічним символом. Вже більше 100 років весь світ зустрічає Новий Рік та Різдво під українську пісню – це говорить про те, наскільки наша душа, культура та музика проникає у серця людей з усього світу. Дуже радий, що ми розпочинаємо 12 сезон з такого великого твору", - сказав Потап.

Минулорічний тренер-переможець DOROFEEVA також зраділа такому вибору пісні та розповіла: "Друже круто, що для зйомок промо-ролика обрали таку легендарну композицію, і саме з цієї ноти ми розпочнемо кампанію 12 сезону Голосу країни. Відео вийшло справді святковим та атмосферним, сподіваюся, що воно зможе зарядити людей на старт головного музичного шоу країни".

Зіркові тренери шоу Голос країни-12 заспівали Щедрик / Пресслужба

А ось Святослав Вакарчук прокоментував прем’єру так: "Щедрик Леонтовича асоціюється у мене з різдвяними святами. Розпочинається все з Дня Святого Миколая. Це свято для дітей, і в першу чергу, воно про турботу. Дитина знає, що у світі існує той, хто про неї піклується. Це свято мого дитинства. Попри заборони того часу, батьки завжди його влаштовували. І Різдво, це той час, який я намагаюсь провести з сім'єю, великою родиною".

Нагадаємо, все, що відбувається за лаштунками шоу, глядачі традиційно зможуть побачити на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки Київстар ТБ, стануть переможець Голосу країни-11 Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік. Ведучими бекстейджу для соц.мереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця Голос країни – 10 Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT.

Дата прем’єри 12 сезону Голосу країни стане відома незабаром.