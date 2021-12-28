УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Шоу

Зіркові тренери шоу Голос країни-12 заспівали Щедрик у новорічній промо-кампанії

28 грудня 2021, 16:49

Легендарне творіння Миколи Леонтовича, яке стало всесвітнім символом новорічних свят, отримало нове звучання.

false
Зіркові тренери шоу Голос країни-12 заспівали Щедрик / Пресслужба

Вже скоро на телеканалі 1+1 стартує новий сезон наймасштабнішого вокального шоу під назвою Голос країни, в якому чотири тренери змагаються за найпотужніші голоси учасників.

Тренерами 12 сезону стали головні українські суперзірки: найавторитетніший український продюсер Потап, digital-сенсація DOROFEEVA, рок-легенда, соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло. Дванадцятий сезон шоу пройде під слоганом "Так звучить твоя країна".

false
Зіркові тренери шоу Голос країни-12 заспівали Щедрик / Пресслужба

Днями телеканал 1+1 презентував святкову промо-кампанію 12 сезону головного музичного проєкту Голос країни.

Тренери шоу в яскравих образах, сидячи у легендарних червоних кріслах, заспівали величний твір Миколи Леонтовича Щедрик, якому цього року виповнилось 120-років. Ця пісня, перекладена різними мовами, є справжнім символом Нового Року та Різдва у всьому світі.

Реклама

"Щедрик є гордістю нашої країни та головним українським новорічним символом. Вже більше 100 років весь світ зустрічає Новий Рік та Різдво під українську пісню – це говорить про те, наскільки наша душа, культура та музика проникає у серця людей з усього світу. Дуже радий, що ми розпочинаємо 12 сезон з такого великого твору", - сказав Потап.

Минулорічний тренер-переможець DOROFEEVA також зраділа такому вибору пісні та розповіла: "Друже круто, що для зйомок промо-ролика обрали таку легендарну композицію, і саме з цієї ноти ми розпочнемо кампанію 12 сезону Голосу країни. Відео вийшло справді святковим та атмосферним, сподіваюся, що воно зможе зарядити людей на старт головного музичного шоу країни".

false
Зіркові тренери шоу Голос країни-12 заспівали Щедрик / Пресслужба

А ось Святослав Вакарчук прокоментував прем’єру так: "Щедрик Леонтовича асоціюється у мене з різдвяними святами. Розпочинається все з Дня Святого Миколая. Це свято для дітей, і в першу чергу, воно про турботу. Дитина знає, що у світі існує той, хто про неї піклується. Це свято мого дитинства. Попри заборони того часу, батьки завжди його влаштовували. І Різдво, це той час, який я намагаюсь провести з сім'єю, великою родиною".

Нагадаємо, все, що відбувається за лаштунками шоу, глядачі традиційно зможуть побачити на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки Київстар ТБ, стануть переможець Голосу країни-11 Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік. Ведучими бекстейджу для соц.мереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця Голос країни – 10 Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT.

Дата прем’єри 12 сезону Голосу країни стане відома незабаром.

viber
шоу-бізнес Голос країни Щедрик новини шоу бізнесу Голос країни-12
Зараз ви переглядаєте новину «Зіркові тренери шоу Голос країни-12 заспівали Щедрик у новорічній промо-кампанії». Інші новини шоу читайте в розділі «Шоу». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на 2022 рік повернулася дивовижна коротка стрижка каре до підборіддя з бурхливих 1920-хУ моду на 2022 рік повернулася дивовижна коротка стрижка каре до підборіддя з бурхливих 1920-х Гороскоп на сьогодні 28 грудня 2021: Ракам – здійснення бажань, Терезам - втрати, Козерогам - великі грошіГороскоп на сьогодні 28 грудня 2021: Ракам – здійснення бажань, Терезам - втрати, Козерогам - великі гроші Настя Каменських у прозорій сукні та червоних панчохах зачарувала фанатів зухвалим образомНастя Каменських у прозорій сукні та червоних панчохах зачарувала фанатів зухвалим образом Газ по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 роціГаз по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 році Як зараз виглядає головна героїня серіалу Просто Марія - 59-річна актриса Вікторія РуффоЯк зараз виглядає головна героїня серіалу Просто Марія - 59-річна актриса Вікторія Руффо
17:25

В Україні злетять ціни на газ: постачальники опублікували нові тарифи на січень 2022 року

17:24

У 84-річного Джека Ніколсона деменція: "Доживає свої останні сумні дні"

17:22

Якби політиків не було: Гордон очолив президентський рейтинг серед відомих особистостей

17:17

Засідання РНБО перенесли: коли відбудетьсяВідео

17:09

Скандальний священик з Полтави викликав подив у суспільства постом про негодуВідео

Реклама
16:49

Зіркові тренери шоу Голос країни-12 заспівали Щедрик у новорічній промо-кампаніїВідео

16:43

Смачний салат на Новий рік 2022 Тигр: готувати всього 20 хвилинВідео

16:33

Автомобіль рознесло вщент: у жахливому ДТП в Словаччині розбилися двоє українців

16:31

"На межі закриття": українські хлібозаводи попереджають про перебої з поставками хлібаВідео

16:28

Відбір газу з ПСГ нижче, ніж минулого року: Україна в опалювальний сезон витратила більше 25% паливаВідео

16:10

У Кабміні розповіли, коли видадуть "тисячу Зеленського" без смартфона, і що робити, якщо немає NFCВідео

15:54

Мокрий сніг і дощ: синоптики дали прогноз на новорічну ніч в УкраїніВідео

15:39

Як змусити каланхое рясно цвісти в домашніх умовах - прості хитрощі

15:27

У Києві зареєстрували нові випадки Омікрона: влада різко посилює карантинВідео

15:27

Молодик в січні 2022: що потрібно робити, щоб не принести в дім біду і нещастя

15:14

Штам коронавірусу Омікрон може не виявлятися ПЛР-тестами: як його визначитиВідео

14:51

У Міноборони відповіли на петицію проти військового обліку для жінокВідео

14:25

"Нова пошта" вводить нові тарифи та послуги з 1 січня: що змінитьсяВідео

14:16

Найгарніший блакитний новорічний манікюр 2022, який розтопить усі серцяФото

14:10

Зірка Сватів Анна Кошмал захопила мережу ідеальними формами в спокусливій нижній білизні

Реклама
13:51

Військовий облік для жінок: Міноборони планує перевести процес в онлайн

13:44

"Велике будівництво" відремонтує трасу М-14 між Одесою, Миколаєвом та Херсоном

13:43

"Коли вже всі напідпитку": Жириновський закликав бомбити Україну в новорічну ніч

13:00

Гороскоп на завтра 29 грудня 2021: Левам – інтриги, Козерогам – плітки, Рибам - перевірка на міцністьВідео

12:59

Вимоги РФ - історичне приниження США та НАТО: Україна очікує на провал угоди Вашингтона і МосквиВідео

12:47

Клуб УПЛ оштрафували за інтерв'ю російською мовою

12:39

Реп-виконавицю Alyona Alyona пограбували в київському метро

12:02

На Одещині маршрутка з пасажирами вилетіла на зустрічну смугу та врізалася у BMW: багато постраждалих

11:44

В РФ заявили, що готові застосувати військо для "захисту своїх громадян" за кордоном

11:34

Роман Цимбалюк. Росіяни пропонують вішати українців на ліхтарях, але вони не нацистиВідеоблоги

11:29

Заступника міністра освіти Гарбарука звільнили після скандалу з відвертим вбранням його помічниці

11:27

Під Новий рік 2022 ціни на таксі зростуть до небес: у скільки обійдеться поїздка

11:20

Ціни на гриби в Україні накрутили до непристойної позначки: де печериці найдорожчіВідео

11:17

Укладали асфальт прямо на лід: на Одещині дорожники ремонтували трасу під час снігопадуВідео

10:45

Михайло Поплавський напередодні Нового року запевнив українців: "Щастя є!"ФотоВідео актуально

10:02

Головне завдання Путіна: Кулеба пояснив, чого домагається РФ, стягуючи війська на кордон з УкраїноюВідео

10:00

Куди заховатися у разі військового вторгнення: усе, що потрібно знати про захисні укриття в Україні

09:58

Подорожі – в пріоритеті: українці витрачають мільйони на залізничні квитки з ковідних виплатВідео

09:36

З 2022 року в Україні почнуть закривати пологові будинки: в чому причинаВідео

09:17

Батько не витримав: чоловік на Черкащині встромив ніж синові в спину, заступаючись за дружину

Реклама
08:41

Коронавірус в Україні 28 грудня: понад 2 тисячі нових COVID-випадків і 134 смерті за добу

08:35

Гороскоп на сьогодні 28 грудня 2021: Ракам – здійснення бажань, Терезам - втрати, Козерогам - великі грошіВідео

08:24

"Гроші не видав, але з балансу списав": термінал ПриватБанку "з'їв" у клієнта гроші

07:54

Переговори між Вашингтоном і Москвою щодо України і НАТО призначено на 10 січня - Білий дім

07:45

Хто збирається приповзти на нашу землю разом з "путінськими витязями"Погляд

07:28

Ультиматум Росії Заходу і загроза нападу на Україну: експерт назвав план дій для КиєваВідео

07:18

Сніг, хуртовина, зливи та мороз до -15: синоптик попередив про серйозне погіршення погоди в УкраїніВідео

07:10

Вода накоїть лих: астролог передрік масштабні катастрофи в 2022 році

06:33

ЗМІ назвали дату і місце переговорів США та Росії з приводу України

06:28

Штати можуть кремлівське щастя задушити на кореніПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти