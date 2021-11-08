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Танці з зірками 8 сезон 10 ефір: хто покинув проєкт?

8 листопада 2021, 01:19

Головне танцювальне шоу країни залишилося без одного з глядацьких фаворитів.

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Хто покинув Танці з зірками в 10 випуску? / instagram.com/tanci1plus1

Сьогодні о 21:00 на каналі 1+1 відбулася прем'єра 10 ефіру головного танцювального шоу країни - Танці з зірками 2021. У проєкті залишилося всього 5 пар. Хто ж вибув за результатами суддівського та глядацького голосування?

У 10 випуску пари вперше станцювали по два танці: один програмний, і один - зі своїми близькими, так як тема ефіру - сімейний вечір.

В рамках сімейного вечора Костянтин Войтенко виконав модерн. Його підтримала дружина - Валентина Войтенко. З партнеркою Роксоляною Маланчук Войтенко танцював віденський вальс.

Ольга Харлан танцювала зі своєю сестрою - особистим талісманом і натхненником Тетяною. З Дмитром Дікусаром Харлан виконала ча-ча-ча.

Дмитро Каднай вийшов на паркет з батьком Михайлом і партнеркою Аліною Лі. Програмний танець Каднай-Лі - румба.

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Олександра Заріцька влаштувала справжнє українське сватання. У цьому їй допомогла її бабуся Анастасія Олексіївна, її подруги і партнер співачки по паркету Юрій Мєшков. Програмний танець Заріцької в 10 ефірі - самба.

Артур Логай поставив танець з дружиною Женею і синами Германом і Левом. З Анною Кареліною Логай вийшов на паркет для виконання квікстепа.

За результатами суддівського голосування пари розташувалися наступним чином:

  • 09 Дмитро Каднай-Аліна Лі - 59 балів
  • 05 Артур Логай-Анна Кареліна - 58 балів
  • 11 Костянтин Войтенко-Роксоляна Маланчук - 58 балів
  • 06 Ольга Харлан-Дмитро Дікусар - 55 балів
  • 01 Олександра Заріцька-Юрій Мєшков - 51 бал.

У "битві за життя" зійшлися пара Костянтин Войтенко-Роксоляна Маланчук і Олександра Заріцька-Юрій Мєшков.

З Танців з зірками в 10 ефірі вибула пара під номером 1 - солістка групи KAZKA Олександра Заріцька і п'ятиразовий чемпіон України з бальних танців Юрій Мєшков.

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У 10 ефірі Танці з зірками покинула пара Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова / instagram.com/tanci1plus1

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Раніше стало відомо, хто переміг у 2 сезоні шоу Маскарад.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.

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