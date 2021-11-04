Новий сезон Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: як відпочити в Одесі з шиком і не за всі гроші світу

Подорожуй Україною з Дмитром Комаровим повертається! / Пресслужба

Вже цієї неділі, 7 листопада, о 17:30 глядачі телеканалу 1+1 побачать неймовірну прем’єру другого сезону проекту Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. У авторському проекті телеведучий продовжить відкривати культурні багатства нашої країни, покаже нові, захоплюючі види туризму та знайде найпотаємніші локації, які захоплять навіть найвибагливіших туристів.

"Ми покажемо туризм, який ви собі навіть не уявляли в Україні. У цій величезній мозаїці культур, кожен знайде розвагу до душі. Ми знайдемо найяскравіші та найекстравагантніші з них. Під час цієї подорожі Україною ми також будемо куштувати гастрономічні дива, випробовувати на собі магію карпатських мольфарів та розповімо, які небезпечні мешканці ховаються у водах чорного моря. Врешті-решт покажемо звичні речі з несподіваного для наших глядачів ракурсу", - розповів Дмитро Комаров напередодні прем’єри.

Дмитро Комаров розповість, як з шиком відпочити в Одесі / Пресслужба

Перший випуск нового сезону проекту розпочнеться з подорожі до одного з найяскравіших та найколоритніших міст України – Одеси, а вирушить телеведучий до "перлини біля моря" потягом у стилі "Східного Ескпресу" - символу розкоші минулого століття. Дмитро Комаров доведе, що таку вінтажну подорож можливо організувати в Україні, і для компанії туристів вона коштуватиме далеко не "всі гроші світу".

"Ми покажемо, як відчути романтику аристократії минулого століття, коли люди красиво одягались: в ошатні сукні, фраки та подорожували в атмосфері розкоші. Ми вирушимо у нашу подорож потягом рівняп’ятизіркового готелю. Скільки ми мандрували по різних країнах, я завжди мріяв проїхатись в такому. Та ніколи не подумав би, що така можливість випаде саме в Україні", - сказав телеведучий.

Що чекає на Дмитра Комарова в українському вагоні преміум-класу та скільки коштує мандрівка потягом "по-королівськи" телеглядачі побачать вже цієї неділі.

Реклама

Дмитро Комаров у поїзді в стилі "Східного Експресу" / Пресслужба

Кожна країна має свій найвідоміший ринок. Якщо в Туреччині це Гранд Базар, в Японії – Цукідзі, а в Таїланді легендарні плавучі ринки, то в Україні – це, без сумніву, одеський "Привоз". Саме там найкраще знайомитись з духом, настроєм міста та корінними одеситами.

В Одесі Дмитро Комаров покаже, які секрети треба знати, щоб вигідно "скупитися" на "Привозі" та що означає поняття "розмовляти одеськими діалектом", а допоможуть у цьому корінні жителі. Дмитро Комаров познайомить з героями місцевих анекдотів, розповість цікаві та маловідомі історії про гастрономічне серце міста та поділиться лайфхаками, як можна безкоштовно харчуватися гостям Одеси.

Подорожуй Україною з Дмитром Комаровим розкриє суть одеського колориту / Пресслужба

Нагадаємо, у нових випусках "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" глядачі побачать відпочинок на будь-який смак і гаманець - від рівня класу люкс до бюджетних подорожей, а географія маршрутів Дмитра Комарова буде охоплювати і гори, і морське узбережжя.

Не пропустіть прем’єру другого сезону Мандруй Україною з Дмитром Комаровим вже цієї неділі, 7 листопада, о 17:30 на 1+1.