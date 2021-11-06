Грандіозний фінал шоу Маскарад на 1+1: подробиці та переможці

Хто переміг по 2 сезоні шоу Маскарад? / Скріншот - instagram.com/maskarad_1plus1

Нарешті на сцені шоу Маскарад розкриті імена всіх п'яти загадкових учасників. Фінал проєкту видався дуже гарячим і емоційним.

Мисливці припускали, що Капелюшник – Оля Полякова, Лялька – Віра Брежнєва, Пан Коцький – Павло Зібров, Гусиня – Наталія Холоденко або Наталія Могилевська, а Троль – Олексій Дурнєв.

Хто ж мав рацію?

Гуска заспівала хіт Адель. Її не відгадала жодна з команд. За маскою Гуски ховалася актриса і телеведуча Руслана Писанка.

Капелюшник виконував божевільні фокуси з левітацією Саніною і "зменшенням" Ласточкіна. Загадковим Капелюшником виявився телеведучий Юрій Горбунов.

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Троль зіграв на акордеоні і розповів, що його пов'язує з одним з мисливців. Тролем виявився співак KHAYAT.

Гламурною Лялькою була актриса і комік Ірина Сопонару.

Під личиною Пана Коцького виявився музикант Валерій Харчишин. Його номер - запальне виконання легендарного хіта Sex Bomb.

Таким чином, у другому сезоні шоу Маскарад з рахунком 80 : 60 перемогла команда Юрія Ткача, Маші Єфросиніної та Юлії Саніної.

У 2 сезоні шоу Маскарад перемогла команда Юрія Ткача / instagram.com/mashaefrosinina

Дивіться шоу Маскарад на сайті 1plus1video.

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