Грандіозний фінал шоу Маскарад на 1+1: подробиці та переможці

Яка з команд переможе: Юрій Ткач-Маша Єфросиніна-Юлія Саніна або Ігор Ласточкін-Ірина Білик-Дантес?
Нарешті на сцені шоу Маскарад розкриті імена всіх п'яти загадкових учасників. Фінал проєкту видався дуже гарячим і емоційним.
Мисливці припускали, що Капелюшник – Оля Полякова, Лялька – Віра Брежнєва, Пан Коцький – Павло Зібров, Гусиня – Наталія Холоденко або Наталія Могилевська, а Троль – Олексій Дурнєв.
Хто ж мав рацію?
Гуска заспівала хіт Адель. Її не відгадала жодна з команд. За маскою Гуски ховалася актриса і телеведуча Руслана Писанка.
Капелюшник виконував божевільні фокуси з левітацією Саніною і "зменшенням" Ласточкіна. Загадковим Капелюшником виявився телеведучий Юрій Горбунов.
Троль зіграв на акордеоні і розповів, що його пов'язує з одним з мисливців. Тролем виявився співак KHAYAT.
Гламурною Лялькою була актриса і комік Ірина Сопонару.
Під личиною Пана Коцького виявився музикант Валерій Харчишин. Його номер - запальне виконання легендарного хіта Sex Bomb.
Таким чином, у другому сезоні шоу Маскарад з рахунком 80 : 60 перемогла команда Юрія Ткача, Маші Єфросиніної та Юлії Саніної.
Дивіться шоу Маскарад на сайті 1plus1video.
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