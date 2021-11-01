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Знаменитостей для наступного сезону Танців з зірками зможуть обирати глядачі

1 листопада 2021, 15:35

Безпрецедентна зміна в правилах була оголошена в прямому ефірі дев'ятого випуску.

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Учасників наступного сезону Танців визначать глядачі / instagram.com/tanci1plus1

Вперше за 17 років існування формату та 15 років на українському телебаченні учасників проекту Танці з зірками зможуть вибирати телеглядачі.

Про це в дев'ятому ефірі шоу оголосив ведучий Юрій Горбунов. Перед виступом гостей ефіру, "Холостяка" Михайла Заливако і його коханої Анни Богдан, було відкрито голосування.

За словами Богдан і Заливако, вони вже намагалися взяти участь в цьому сезоні Танців. Однак розділяти пару не хотіли. Зараз вони вийшли на паркет, як танцювальні партнери.

Після їх виконання Горбунов зазначив, що думка телеглядачів про пару розділилася, а участь можлива лише окремо, адже в парі повинен бути хоч один професійний танцюрист.

Між тим під постом в Instagram проєкту можна висловитися, кого зі знаменитостей глядачі хотіли б бачити в наступному сезоні. Для цієї ж мети був придуманий хештег #зберикастинг.

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Поки в коментарях "лідирують" Анна Кошмал, Дантес, Дан Балан і Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських, сам ведучий Танців Юрій Горбунов та його блискуча дружина - Катерина Осадча.

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На цьому сюрпризи 9 ефіру шоу Танці з зірками не закінчилися. Приміром, Олександра Зарицька зізналася в ніжних почуттях до свого партнера по паркету.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21:00 щонеділі на 1plus1video.

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