Світ Навиворіт. Еквадор: Комаров познайомиться з незвичайною моделлю і піде на світовий рекорд

Світ навиворіт. Еквадор - 11 серія / instagram.com/komarovmir

У суботу, 19 лютого, о 18:30 на каналі 1+1 відбудеться прем'єра нового циклу тревел-шоу Світ навиворіт з Еквадору.

Дмитро Комаров приготував глядачам безліч сюрпризів. Один з сюжетів він присвятив особливій людині, яка може стати мотиватором і натхненням для кожного.

Йдеться про молоду дівчину на ім'я Вікторія Сольседо. У дитинстві вона втратила дві руки і ногу, проте це не заважає їй займатися спортом, доглядати за собою і вести активне соціальне життя. Більш того - в 2021 році вона вийшла на подіум Національного конкурсу Міс Еквадор!

"Вона займається спортом, захоплюється екстримом, у неї купа друзів і дуже активне життя. "Я така ж, як і всі інші", - говорить нам Віка, впевнено і швидко набираючи повідомлення в смартфоні однією ногою. Вона бігом піднімається по будь-яких сходах, плаває, малює, сама фарбується. Взагалі практично все робить сама. Приготуйтеся дивуватися. Вона поламала всі світові стереотипи і правила, ставши учасницею Національного конкурсу краси. Вже світова сенсація. ... Після того, як поспілкуєшся з цією людиною, язик не повертається в будь-якій ситуації самому сказати "Я не зможу",- ділиться ведучий враженнями.

Сольседо ламає стереотипи, і схоже, надихнула Дмитра Комарова наблизитися до світового рекорду!

Реклама

До чого це призведе дивіться у новому випуску Світу навиворіт у суботу, 19 лютого, о 18:30 на каналі 1+1.

читайте такожСтали відомі імена перших учасників шоу Ліпсінк баттл на телеканалі 1+1

Раніше стало відомо, що в 12 сезоні романтичного реаліті Холостяк, прем'єра якого відбудеться на початку березня, відбудуться серйозні зміни в правилах.

Також стало відомо, кого обрали ведучими другого сезону шоу зоряних пародій Ліпсінк батл від 1+1.

Інші цікаві новини: