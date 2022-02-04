Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розкриє секрети племені "мисливців за головами"

Світ навиворіт. Еквадор - 9 серія / instagram.com/komarovmir

У суботу, 5 лютого, о 18:30 на каналі 1+1 відбудеться прем'єрний випуск нового сезону кращого тревел-шоу країни Світ навиворіт.

Глядачів чекає повне занурення в історію, побут і культуру відразу двох країн - Еквадору і Колумбії.

У новому випуску Дмитро Комаров розповість про справжніх "мисливців за головами" - еквадорські племена, які понад сто років збирали свої жахливі трофеї - висушені голови та кінцівки ворогів.

Про такі експонати мріють музеї в усьому світі, а на чорних ринках за один такий "сувенір" готові віддати понад сто тисяч доларів.

Сучасне плем'я мисливців вже давно вийшло з джунглів і веде цивілізоване життя, проте як і раніше ревно зберігає частинки своєї страхітливої історії.

Світ навиворіт. Еквадор - 9 серія / instagram.com/komarovmir

"У першій серії ви побачите те, на що ми "полювали" по всьому світу більше 10 років – племена "мисливців за головами". На фото - їхні нащадки і рідкісна колекція первісних трофеїв, кожному з яких більше ста років. На це моторошно, і при цьому моторошно цікаво дивитися. Про такі експонати мріють сотні музеїв на планеті. Колекціонери готові віддати за голову від 100 000 доларів. Але ці голови не продаються і не експонуються в музеях. Це надбання цілого племені в Еквадорі. Сучасного племені, яке вже не полює і не вбиває (принаймні, так вони кажуть). Племені, яке вже живе в місті, але зберігає свій головний скарб - голови вбитих предками воїнів", - з азартом розповідає Дмитро Комаров.

Чому еквадорські племена так жорстоко поводилися зі своїми ворогами, як їм вдавалося зберігати голови і чим справжні трофеї відрізняють від підробок, якими кишать чорні ринки дивіться у новому випуску Світу навиворіт у суботу, 5 лютого, о 18:30 на каналі 1+1.