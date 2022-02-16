Холостяк 12 сезон: проєкт кардинально змінить правила вже в першому випуску

Холостяк 2022-нові правила проекту / instagram.com/holostyakstb

4 березня на каналі СТБ відбудеться прем'єра 12 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк. Його героєм став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський.

До початку проєкту залишилися лічені дні і знімальна група вирішила відкрити завісу таємниць - у шоу додали нові правила, які вже з першого випуску шокують телеглядача.

Традиційно перша серія Холостяка почнеться з вечірки-знайомства. Але для дівчат, які мріють покорити серце Топольського, з цього почнеться справжнє змагання.

Замість звичайних троянд, на першій вечірці холостяк буде дарувати подарунки найбільш вподобаним дівчатам, а також всіх кандидаток чекатиме перевірка їх смартфонів - що постять в соціальних мережах, з ким переписуються, хто записаний в телефонній книзі та ін.

Також в шоу додали ще одне нововведення - холостяк даруватиме не одну, а відразу чотири квітки - класичну червону, жовту, білу і рожеву троянди.

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