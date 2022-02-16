Холостяк 12 сезон: проєкт кардинально змінить правила вже в першому випуску

Прем'єра романтичного реаліті, яка відбудеться вже на початку весни, крім зворушливих романтичних історій здивує глядачів несподіваними умовами.
4 березня на каналі СТБ відбудеться прем'єра 12 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк. Його героєм став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський.
До початку проєкту залишилися лічені дні і знімальна група вирішила відкрити завісу таємниць - у шоу додали нові правила, які вже з першого випуску шокують телеглядача.
Традиційно перша серія Холостяка почнеться з вечірки-знайомства. Але для дівчат, які мріють покорити серце Топольського, з цього почнеться справжнє змагання.
Замість звичайних троянд, на першій вечірці холостяк буде дарувати подарунки найбільш вподобаним дівчатам, а також всіх кандидаток чекатиме перевірка їх смартфонів - що постять в соціальних мережах, з ким переписуються, хто записаний в телефонній книзі та ін.
Також в шоу додали ще одне нововведення - холостяк даруватиме не одну, а відразу чотири квітки - класичну червону, жовту, білу і рожеву троянди.
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Раніше 155-кілограмова модель Тесс Холлідей в мікробікіні на тоненьких зав'язках прикрила інтимні місця шматочками тканини у формі сердечка.
Актриса Єва Лонгорія, відома за роллю Габріель Соліс в серіалі Відчайдушні домогосподарки, в одних трусиках показала соковиту п'яту точку.
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