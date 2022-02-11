Названо нових ведучих 2 сезону шоу Ліпсінк батл на каналі 1+1

Ліпсінк батл 2 сезон - названі нові ведучі / Пресслужба

Вже цієї весни на телеканалі 1+1 вийде другий сезон шоу зіркових пародій Ліпсінк батл. Творці шоу довгий час інтригували зміною ведучих, а глядачі у соціальних мережах гадали, хто це може бути.

Сьогодні на телеканалі 1+1 вийшов довгоочікуваний проморолик, у якому з’явилась пара нових ведучих шоу. Так, другий сезон головного шоу пародій вестиме Леся Нікітюк та Потап.

Леся, яка у ролику вразила сміливою сукнею із яскравим рожевим фламінго, розповіла, чим дивуватиме глядачів новий сезон: "По-перше, мною, а по-друге, мною і Потапом, бо такого крутого партнера в мене ще не було! А по-третє, учасниками, тому що таку кількість зірок як тут, можна побачити в безхмарну погоду на небі і то в Намібії. Буде круто, я дуже переживаю, щоб вам сподобалось, чекаю на ваш гарний настрій".

Також телеведуча додала, як їй працюється в парі із Потапом: "В мене на Потапа великі плани, які саме не скажу, але скажу одне, Настя Каменских з ним також починала як партнерка по сцені".

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Потап додав, що йому дуже цікаво працювати із Лесею у парі та поділився, кого б сам заліпсив: "Я вже в очікуванні нового сезону, він точно здивує всіх. Так, деякі наші учасники будуть пародіювати не самі, а зі своїми дітками. Це буде феєрично. А якщо я сам був би учасником, то спародіював би Миколу Мозгового".

Потап - ведучий 2 сезону шоу Ліпсінк батл / Пресслужба

Зазначимо, що телеведуча у першому сезоні сама виступала в ролі учасниці шоу та дійшла до суперфіналу. Леся вразила глядачів перевтіленням у Фредді Мерк’юрі, Адель та Раїсу Кириченко.

У шоу Ліпсінк батл відомі особистості перевтілюються у зірок світового шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять всі. Головне завдання зірок – максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проєкту розіб’ються на пари та влаштують між собою запеклий батл за звання кращого пародиста. Також на глядачів очікують сюрпризи та нововведення. Так, дехто з зірок вийде на сцену головного шоу пародій не сам, а у парі зі своєю дитиною. Маленький помічник і сам перевтілиться у яскраву особистість.

Потап і Леся Нікітюк - ведучі 2 сезону шоу Ліпсінк батл / Пресслужба

Так, вперше на шоу Ліпсінк батл завітають запрошені суперзірки, які заспівають улюблені хіти українців, а також презентують нові треки.

Нагадаємо, минулого року за перемогу в фіналі шоу змагалися гуморист Юрій Ткач, акторка студії Квартал 95 Олена Кравець, телеведуча Леся Нікітюк, артист MONATIK, співак DANTES та акторка Дарина Петрожицька. До суперфіналу пройшли Юрій Ткач, Леся Нікітюк та Володимир Дантес, які пародіювали легендарного Фредді Мерк’юрі. Своїми оплесками глядачі у залі визначили, що найкращим пародистом сезону став Володимир Дантес. Саме він отримав заповітний золотий пояс.