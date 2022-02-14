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Останній герой на 1+1: заявки на кастинг подали Міс Всесвіт, водолаз та 70-річний екстремал

14 лютого 2022, 13:32

Вже більше 5 тисяч сміливців готові випробувати свою силу духу в умовах безлюдного острова.

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Останній герой на 1+1 - хто братиме участь / Пресслужба

Телеканал 1+1 працює над адаптацією одного з найрейтинговіших екстремальних шоу світу про виживання під назвою Останній герой. У проєкті телеглядачі побачать 18 учасників, які в екстремальних умовах будуть пізнавати свої можливості та розкривати характери. У шоу візьмуть участь як зірки, так і непублічні люди, які ніколи би не зустрілися у звичайному житті.

Нещодавно творці шоу оголосили про старт всеукраїнського кастингу. Телеканал шукає справжніх сміливців, які хочуть випробувати свою силу духу, опинившись у екстремальних умовах, без звичного соціального статусу та атрибутів сучасного комфортного життя. Всі учасники знаходитимуться в однакових умовах та матимуть рівні можливості - житимуть на безлюдному тропічному острові, маючи із собою лише невелику кількість речей, жагу до перемоги, власну мотивацію та природну кмітливість, і жодна секунда їхніх пригод на острові не залишиться поза увагою камер.

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Останній герой на 1+1 - хто братиме участь / Пресслужба

Продюсери зазначають, що на першому етапі кастингу вони вже отримали більш ніж 5000 заявок. Так, вирушити підкорювати безлюдний острів хоче Міс Україна Всесвіт, жінка яка три рази перепливала Босфор, мандрівник, якому підкорилася найвища гірська вершина Європи, зірка українського шоу-бізнеса, водолаз, який вміє затримувати дихання на 4 хвилини, артист цирку, який вміє жонглювати дванадцятьма кільцями одночасно, та багато інших українців, які хочуть випробувати себе.

Цікавим претендентом на участь у шоу став 70-річний колишній військовий, який служив в Афганістані та АТО. Наразі він викладає у школі ОБЖ та має всі необхідні навички для виживання на безлюдному острові, а саме: добуває без підручних матеріалів воду, вогонь, їжу, знає, як із жолудів зробити борошно та каву, та які комахи можуть стати смачною та поживною вечерею. Чоловік щодня займається спортом, любить екстрим і на кожен свій день народження стрибає з парашутом. Має намір прожити більше 100 років і мріє зустріти справжнє кохання.

Чи отримає він шанс стати останнім героєм, стане відомо згодом.

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Останній герой на 1+1 - хто братиме участь / Пресслужба

Для того, щоб взяти участь у кастингу, потрібно заповнити анкету на сайті телеканалу 1+1, записати відеовізитку, розповісти про себе та завантажити фото.

До розгляду беруться анкети, заповнені громадянами або резидентами України, які досягли повноліття.

Детальні умови кастингу за посиланням.

Нагадаємо, за правилами шоу, протягом 39 днів 18 незнайомців житимуть на безлюдному тропічному острові, змагаючись за перемогу та кожного дня випробовуючи власну силу духу. Розділені на 2 племені, герої будуть проходити випробування, щоб здобути винагороду (вогонь, їжу, зв’язок з домом) чи імунітет, завдяки якому команда-переможець зможе зберегти всіх учасників, а команда, яка програла у випробуванні, шляхом голосування відправить додому одного з учасників племені.

З моменту запуску у 1997 році легендарний формат про виживання на острові, в якому зірки та звичайні люди випробовують силу духу та розкривають свої справжні риси характеру, було реалізовано у 50 країнах за офіційною франшизою. Минулий рік став найуспішнішим для формату за весь час його існування – наразі вже підтверджено виробництво 22 адаптацій. Шоу Останній герой було відзначено найпрестижнішими нагородами у світі, серед яких премія Еммі в номінації "Видатний документальний фільм", нагорода "Вибір народу" в номінації "Улюблене реаліті-шоу" та інші.

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Зараз ви переглядаєте новину «Останній герой на 1+1: заявки на кастинг подали Міс Всесвіт, водолаз та 70-річний екстремал». Інші новини шоу читайте в розділі «Шоу». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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