Велика музична битва: що відбувається у digital-випусках спецпроєкту Другий шанс на Голосі країни-12

Спецпроєкт Другий шанс на Голосі країни-12 - 4 digital-випуск / Пресслужба

Сьогодні, 17 лютого, о 18:00 на YouTube-каналі Голосу країни вийшов четвертий digital-випуск спецпроєкту Другий шанс. П’ята команда найвокальнішого шоу – народний тренер Андрій Мацола та лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька продовжують обирати талановитих вокалістів, з якими у прямих ефірах на рівні з іншими 4 командами змагатимуться за перемогу в Голосі країни-12.

Вперше у digital-випуску спецпроєкту Другий шанс зустрілись дві співачки, тому глядачі спостерігатимуть за справжньою вокальною girl’s fight. За результатами 4 епізоду Голосу країни до команди Другого шансу приєднались 18-річна харків’янка Алучана Феджи та молода мама Аліса Фінашкіна з Донеччини. Дівчата не змогли розвернути крісла тренерів на сцені, проте Андрій Мацола та Олександра Заріцька підтримали їх та вирішили надати можливість залишитись у проєкті та проявити себе ще раз.

Народний тренер Андрій Мацола та лідер гурту KAZKA Олександра Зарицька / Пресслужба

Кожна з дівчат унікальна та особлива і має свою мету на Голосі країни-12.

"Мені би хотілось почати писати свої треки і робити власну творчість. Моя мама мене завжди підтримувала, на конкурси, кастинги ходила зі мною. Проте батько казав, що це витрата часу. І зараз я на Голосі країни, щоб довести, що він був не правий", – поділилась Алучана Феджи.

На сліпих прослуховуваннях Алучана заспівала трек М’ята від KAZKA і підкорила серця тренерів Другого шансу. Саша Заріцька була настільки вражена виконанням пісні її гурту, що не могла не натиснути кнопку. Андрій Мацола підтримав свою колегу в цьому рішенні.

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Алучана Феджі в 4 digital-випуску спецпроєкту Другий шанс на Голосі країни-12 / Пресслужба

Молода мама Аліса Фінашкіна на сліпих прослуховування виконала пісню Я твоя не первая від DOROFEEVA. Тренери Другого шансу побачили артистизм учасниці і те, як вона переживає кожне слово, тому натиснули червону кнопку.

"У моєму повсякденному житті наразі немає вокалу, оскільки 6 років тому, з того моменту, як я стала дружиною та мамою, я призупинила свою творчу діяльність. Я думала, що це вже все, і в моєму житті будуть тільки колискові для дітей. Проте зараз для мене сцена, мікрофон – це ковток свіжого повітря. Тому на "Голосі країни" я хочу собі повернути мрію", - прокоментувала Аліса Фінашкіна.

Аліса Фінашкіна в 4 digital-випуску спецпроєкту Другий шанс на Голосі країни-12 / Пресслужба

На зустрічі з тренерами Другого шансу учасниці вдосконалювали своє виконання, тим самим виборюючи собі місце у команді Другого шансу. Як Алучана Феджи боротиметься зі скутістю за допомогою гри на барабанах, та чи зможе Аліса Фінашкіна перестати бути воїном з мікрофоном – вже можна дізнатись у четвертому digital-випуску спецпроєкту Другий шанс.

Кожної серії тренери мають обрати, хто з ними рухається далі, оскільки місць у команді тільки два. За результатами попередніх випусків у команді Другого шансу наразі 16-річна Єлизавета Овраменко та бойзбенд Spiv Brativ. Чи буде виконання Алучани Феджи та Аліси Фінашкіної настільки переконливим, щоб посунути своїх вокальних конкурентів – дивіться вже зараз на YouTube-каналі Голосу країни.

Нагадаємо, що в результаті відбору до боїв у команді Другого шансу залишиться 2 учасники. Окрім того, в Андрія Мацоли та Олександри Заріцької буде можливість врятувати учасників з інших команд під час боїв та нокаутів. В прямих ефірах шоу Голос країни-12 учасники команди Другого шансу на рівних умовах з командами інших тренерів змагатимуться за перемогу в проєкті.