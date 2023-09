Голос країни-13 - 4 випуск сліпих прослуховувань: хто потрапив до зіркових тренерів

Завершальна серія першого етапу 13 сезону шоу Голос країни остаточно визначила склад команд зіркових тренерів.

Голос країни-13 - як пройшов 4 випуск сліпих прослуховувань / колаж: Главред, фото: прес-служба

Четвертий епізод європейського, 13 сезону шоу Голос країни, присвячений "сліпим прослуховуванням", став завершальним для першого етапу музичного проєкту. Згідно з оновленими правилами, зіркові тренери повинні набрати в свої команди по 10 учасників.

У команді Юлії Саніної залишилося 2 місця, у Наді Дорофєєвої - 3, у Івана Клименка та Артема Пивоварова - по 4. Сьогодні стане відомо, хто буде удостоєний честі продовжити боротьбу за звання кращого голосу нашої країни.

Співачка і автор пісень Ізабела Іващенко виконала пісню учасника Євробачення-2022 від Великобританії Sam Ryder - Space Man. Віртуозний виступ припав до душі всім чотирьом зірковим тренерам, але своїм наставником артистка обрала Артема Пивоварова.

Вокалістка Даяна Оравець вийшла на сцену Голосу з власною версією виконання пісні Shumei і Злати Огневич - Буревіями. Місце у своїй команді їй з радістю надала DOROFEEVA.

Андрій Засік запалив сцену виконанням треку 21 Savage, Metro Boomin і The Weeknd - Creepin'. Молодий артист підкорив зіркового тренера Івана Клименка, який тепер буде його наставником.

Передостаннє місце в команді Юлії Саніної зайняла артистка зразково-показового оркестру ЗСУ Світлана Чередниченко. Артистка виконала пісню Руслани "Знаю я" під власний акомпанемент на акордеоні. Вокалістка зірвала стоячі овації залу, і змогла розгорнути до себе всі чотири тренерських крісла.

Співачка з Хмельницького, яка раніше перемогла в конкурсі "Королева Польщі", Катерина Козлова виконала пісню Leona Lewis - Bleeding Love і обрала своїм наставником Артема Пивоварова.

Катерина Дигало з'явилася на сцені Голосу з піснею Udo Lindenberg x Apache 207 - Komet. Оригінальне виконання і артистична харизма вокалістки дозволили їй зайняти передостаннє місце в команді зіркового тренера Пивоварова.

Передостаннім конкурсантом обзавелася і зіркова тренер Надя Дорофєєва. Її команду поповнила Катерина Стефанюк. Вокалістка справила незабутнє враження віртуозним номером на пісню Oliver Tree & Robin Schulz - Miss You.

Волонтерка і колишня учасниця гурту Mirami Юлія Белей мріє повернутися на сцену в якості артистки. Після тривалої перерви вона зважилася підкорити сцену на проєкті Голос країни. Вокалістка виконала пісню Sanah x Igor Herbut - Mamo tyś płakała, і стала частиною команди Івана Клименка.

Першою із зіркових тренерів свою команду зібрала Надя Дорофєєва - її десятою підопічною стала Анна Денисова, яка виконала на сцені Голосу пісню Nelly Furtado - Say It Right.

Єлизавета Шафорост підкорила зіркового тренера Івана Клименка роковим виконанням пісні Miley Cyrus - Nothing Breaks like a Heart. Потужний голос вокалістки забезпечив їй місце на шоу Голос країни-13.

Андрій Жучковський вийшов на сцену Голосу з піснею "Гарно так" співака Cheev. Вокаліст зайняв останнє місце в команді зіркового тренера Юлії Саніної.

Українська народна творчість зараз особливо цінується в нашій країні. У поєднанні з оригінальним тембром і впевненим виконанням українська народна пісня "Ой, роди, Боже, жито" принесла Вероніці Мартинюк місце в команді Артема Пивоварова. Зірковий тренер набрав необхідну кількість конкурсантів.

Стейдж-директор шоу Голос країни Олександра Погуляй стала останнім вокалістом, відібраним на сліпих прослуховуваннях 13 сезону. Вона виконала пісню Lady Gaga - Always Remember Us This Way з оскароносного кінофільму 2018 року "Народження зірки", і зайняла місце в команді Івана Клименка.

Наступний випуск європейського сезону Голосу країни-13 дивіться 1 жовтня о 21:00.

