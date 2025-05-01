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Відлякує шкідників і приваблює комах: названо суперрослину для саду

Віталій Кірсанов
1 травня 2025, 18:58
112
Суперрослина "розбереться" зі шкідниками раз і назавжди.
Суперрослина "розбереться" зі шкідниками раз і назавжди
Суперрослина "розбереться" зі шкідниками раз і назавжди / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Людмила Філаткіна"

Ви дізнаєтеся:

  • Чим корисна настурція для городу
  • Як вирощувати настурцію в саду

Якщо ви шукаєте натуральну і просту у вирощуванні рослину для захисту від шкідників, настурція (капуцин) - ідеальний вибір. Ці декоративні рослини, що швидко ростуть, не тільки красиві, а й чудово підходять для спільної посадки. Вирощуючи настурції для захисту, ви отримуєте потрійну вигоду, повідомляє Главред. Вони відлякують шкідників і заманюють корисних комах, пише у своїй статті для homesandgardens.com садівник Дрю Свейнстон.

Автор Youtube-каналу "Людмила Філаткіна" також розповіла про користь настурції.

"Я використовував настурції як корисних супутників при роботі в професійних городах. Вони не тільки яскраві та привабливі, а й допомагають боротися зі шкідниками - до всього іншого, їх можна їсти цілими", - зазначив автор.

Чим корисна настурція для городу

Настурції - універсальні рослини, які забезпечують кілька різних механізмів захисту від шкідників. Ось чому їх варто вирощувати, за словами садівника:

Настурції відлякують шкідників. Їхній пряний запах збиває з пантелику і відлякує деяких шкідливих комах. Вони можуть захистити від огіркових жуків, клопів-гарбузовиків, капустяних совок, мексиканських бобових жуків і колорадських жуків, якщо посадити їх поруч із вразливими культурами. Їхній гострий запах маскує аромат овочів, які шукають шкідники, не даючи їм виявити ваші посадки і завдати шкоди.

Настурції - чудові пастки для шкідників. Вони прекрасно справляються з роллю "жертовних" рослин, на які відволікаються шкідники: попелиці, блішки, білокрилки, плодожерки та інші. Використання настурцій як ловчих рослин дає змогу легше відстежувати і контролювати осередки зараження. Ви можете обробити настурції мильним розчином або натуральним спреєм проти шкідників, або просто видалити заражену рослину цілком.

Настурції приваблюють корисних комах. Сирфіди, сонечка, золотоочки і корисні оси злітаються на яскраві квіти і залишаються поруч, знищуючи попелицю, трипсів, борошнистих червців, гусениць і білокрилок. Крім того, такі запилювачі, як бджоли і колібрі, теж люблять солодкий нектар настурцій, що покращує запилення прилеглих культур.

За словами садівника, настурції особливо добре уживаються з популярними овочами: броколі, брюссельською капустою, звичайною капустою, кале, кабачками, огірками, гарбузами, квасолею, перцем, баклажанами і томатами. Також вони корисні поруч із трояндами (особливо вразливими до попелиці) і плодовими деревами.

Настурції дуже легко виростити з насіння, але також можна купити готові рослини в садових центрах або розплідниках. Важливо правильно вибрати місце. Найкраще садити настурції на відстані 1,5-2 метрів від основних культур. Якщо посадити ближче, шкідники можуть просто переповзти з ловчої рослини на цінні, попередив садівник.

Дивіться відео про користь настурції

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Як підготувати землю для розсади?

Щоб земля була родюча, то варто добре підготувати її до посадки розсади. Потрібно кілька разів ретельно перекопати на глибину приблизно 20-30 см, але варто робити це в суху погоду. Фахівці радять обробити ґрунт гарячим розчином мідного купоросу, щоб позбутися шкідників. Це необхідно зробити за тиждень перед посадкою розсади. Якщо успішно зробили попередні дії, тоді варто удобрити землю і ще раз перекопати.

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