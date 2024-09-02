Шкідників просто не стане: найкорисніші квіти для красивого саду

Здоров'я овочевих культур може покращитися, а вплив шкідників зменшиться, якщо рослини-друзі підібрані правильно.

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Деякі квіти серйозно допоможуть саду та городу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Іноді садівники так сильно борються з бур’янами на грядці чи городі, що забувають про рослин-друзів. Однак деякі можуть творити справжні чудеса - не тільки захистять рослини, але й зроблять ваш сад ще красивішим. На сторінці SELF-SUFFICIENT-BACKYARD розповіли про 6 видів корисних рослин-друзівдля вашої озелененої території.

Космос (Космея)

Ці рослини, які своїм видом схожі на ромашку, садять зазвичай біля помідорів та мангольду. Плюсом є те, що космея приваблює сонечок, які є дуже корисними, адже сприяють контролю популяції попелиці.

Цинія

Її яскраві квіти підіймають настрій і тішать око, однак саме їхня барвистість приваблює запилювачів. Рясний врожай овочів і фруктів забезпечать вам бджоли та метелики, які прилетять запилювати квіточку.

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Чорнобривці

"Чорнобриці посадила мати", не лише, щоб вони тішили око, але й відлякували шкідників. Вони мають особливий запах, який відлякує нематод, попелиць та інших шкідливих комах. Вирощувати чорнобривці легко, до того ж вони ефективно захищають дорогоцінний врожай.

Як підготувати землю для розсади? Щоб земля була родюча, то варто добре підготувати її до посадки розсади. Потрібно декілька разів ретельно перекопати на глибину приблизно 20-30 см, але варто робити це у суху погоду. Фахівці радять, обробити ґрунт гарячим розчином мідного купоросу, щоб позбутися від шкідників. Це необхідно зробити за тиждень перед посадкою розсади. Якщо успішно зробили попередні дії, тоді варто удобрити землю і ще раз перекопати.

Календула

Окрім своїх лікарських засобів, календула також є пасткою для таких шкідників, як попелиця та щитівка, завдяки своєму липкому соку, який їх приваблює.

Настурція

Ще одним ворогом для попелиць є настурція. Що цікаво, кожна частина рослини їстівна – від квітів до листя та навіть насіння.

Огірочник лікарський

Цю синю квіточку експерти радять посадити поруч із помідорами, полуницею чи кабачками, адже вона здатна захистити їх від капустянки (білан капустяний).

Які рослини можна вирощувати спільно інфографіка / Инфографика: Главред

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