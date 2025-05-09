Безкоштовно, але не всюди - де пенсіонери мусять платити за проїзд у 2025 році

Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, але не всюди.

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Де діє безкоштовний проїзд і де пенсіонерам доведеться платити / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Пенсіонери в Україні мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті

У деяких містах потрібен електронний пільговий квиток

Пільги не діють у метро, таксі та міжміському транспорті

Українці, які досягли пенсійного віку (60 років і більше) та офіційно вийшли на пенсію, мають право на низку пільг. Однією з найпопулярніших є безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Про це вказано у постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354.

Втім, ця пільга не діє всюди — у деяких випадках пенсіонерам усе ж доведеться платити за квиток. Згідно з постановою Кабміну, пенсіонери можуть безоплатно користуватися:

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автобусами,

тролейбусами,

трамваями,

приміськими електричками.

Для користування пільгою пенсіонер має пред’явити пенсійне посвідчення. У деяких містах, де діє електронна система обліку пасажирів, необхідно також оформити електронний пільговий квиток — він видається безкоштовно.

Чи є пільговий проїзд у маршрутках

Проїзд у приватних маршрутках, які працюють у містах і селах, регулюється рішенням місцевих органів влади. Це означає, що пільги для пенсіонерів можуть бути, але це вирішує міська/сільська рада.

Якщо пільги передбачені, у салоні маршрутки має бути відповідна інформація. Також деталі щодо безкоштовного проїзду можна також знайти на сайтах місцевих рад.

Де пенсіонерам доведеться платити

Пільги на проїзд не діють у таких видах транспорту:

Метро – незалежно від міста, пенсіонери повинні оплачувати проїзд;

Таксі – не є громадським транспортом, тому оплата обов’язкова;

Міжміські автобуси та поїзди – пільговий проїзд для пенсіонерів у міжміському сполученні не передбачений.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

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Як повідомляв Главред, деякі пенсіонери-військові в Україні можуть отримувати щомісячну доплату понад 1000 грн за утримання непрацездатних родичів (наприклад, дітей до 18 років або осіб з інвалідністю). Сума надбавки становить 50% прожиткового мінімуму (приблизно 1180 грн у 2025 році).

Також пенсіонери в Україні зобов’язані повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування, звільнення або реєстрацію підприємництва протягом 10 днів. У разі порушення цього строку ймовірна переплата пенсії, яку доведеться повернути.

Крім цього, пенсіонери віком 75+ отримують доплату 456 грн, але фактичне підвищення — 156 грн, бо 70–74-річним вже платять 300 грн. Надбавка діє лише для тих, чия пенсія не перевищує 10 340 грн.

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