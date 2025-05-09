Безкоштовно, але не всюди - де пенсіонери мусять платити за проїзд у 2025 році

Головне:
- Пенсіонери в Україні мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті
- У деяких містах потрібен електронний пільговий квиток
- Пільги не діють у метро, таксі та міжміському транспорті
Українці, які досягли пенсійного віку (60 років і більше) та офіційно вийшли на пенсію, мають право на низку пільг. Однією з найпопулярніших є безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Про це вказано у постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354.
Втім, ця пільга не діє всюди — у деяких випадках пенсіонерам усе ж доведеться платити за квиток. Згідно з постановою Кабміну, пенсіонери можуть безоплатно користуватися:
- автобусами,
- тролейбусами,
- трамваями,
- приміськими електричками.
Для користування пільгою пенсіонер має пред’явити пенсійне посвідчення. У деяких містах, де діє електронна система обліку пасажирів, необхідно також оформити електронний пільговий квиток — він видається безкоштовно.
Чи є пільговий проїзд у маршрутках
Проїзд у приватних маршрутках, які працюють у містах і селах, регулюється рішенням місцевих органів влади. Це означає, що пільги для пенсіонерів можуть бути, але це вирішує міська/сільська рада.
Якщо пільги передбачені, у салоні маршрутки має бути відповідна інформація. Також деталі щодо безкоштовного проїзду можна також знайти на сайтах місцевих рад.
Де пенсіонерам доведеться платити
Пільги на проїзд не діють у таких видах транспорту:
- Метро – незалежно від міста, пенсіонери повинні оплачувати проїзд;
- Таксі – не є громадським транспортом, тому оплата обов’язкова;
- Міжміські автобуси та поїзди – пільговий проїзд для пенсіонерів у міжміському сполученні не передбачений.
Пенсіонери в Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, деякі пенсіонери-військові в Україні можуть отримувати щомісячну доплату понад 1000 грн за утримання непрацездатних родичів (наприклад, дітей до 18 років або осіб з інвалідністю). Сума надбавки становить 50% прожиткового мінімуму (приблизно 1180 грн у 2025 році).
Також пенсіонери в Україні зобов’язані повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування, звільнення або реєстрацію підприємництва протягом 10 днів. У разі порушення цього строку ймовірна переплата пенсії, яку доведеться повернути.
Крім цього, пенсіонери віком 75+ отримують доплату 456 грн, але фактичне підвищення — 156 грн, бо 70–74-річним вже платять 300 грн. Надбавка діє лише для тих, чия пенсія не перевищує 10 340 грн.
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Що відомо про Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.
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