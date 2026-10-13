Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Як вимикатимуть світло 14 жовтня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

Інна Ковенько
13 жовтня 2026, 19:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.
Відключення світла 14 жовтня
Відключення світла 14 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • В Україні 14 жовтня запровадять погодинні відключення світла
  • Відключення діятимуть із 06:00 до 23:59
  • Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 2 черг

У середу, 14 жовтня, у частині регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмеження споживання діятимуть для промисловості та бізнесу. Про це повідомили в Укренерго.

За даними енергетиків, графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів діятимуть із 06:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 2 черг.

відео дня

У цей самий час, із 06:00 до 23:59, для промисловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Як вимикатимуть світло 14 жовтня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень
Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли. Споживачам рекомендують стежити за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

"Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - закликають в компанії.

Якими можуть бути відключення взимку - думка експерта

Взимку в Україні відключення електроенергії можуть тривати не менше шести годин на добу. За прогнозом енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, при середньодобовій температурі -10 °C та за відсутності нових значних обстрілів світло можуть відключати вранці на дві години, а ввечері - на три-чотири години.

За його словами, найбільш відчутні обмеження можуть торкнутися Києва та Київської області, а також регіонів поблизу лінії фронту: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.

Експерт зазначив в ефірі "Ранок.LIVE", що найскладнішими для енергосистеми будуть ранкові та вечірні години, коли споживання електроенергії зростає. Взимку сонячна генерація працюватиме менш ефективно, тому можливості збалансувати енергосистему будуть обмеженими.

"Найскладніший час - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - підкреслив Ігнатьєв.

Як вимикатимуть світло 14 жовтня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Києві відмовилися від звичного поділу споживачів на черги та підчерги під час складання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер розклад формують окремо для кожного будинку з урахуванням особливостей підключення до електромережі.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про можливі тривалі відключення світла в столиці. Він зазначив, що кияни можуть залишатися без світла до 14–16 годин на добу в разі нових атак.

Нагадаємо, ДТЕК повідомляло про аварійні відключення електроенергії після російської атаки. Київська міська державна адміністрація закликала обмежити використання потужних приладів через масштабне відключення електроенергії в Києві та зупинку електротранспорту.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Укренерго відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна готова до переговорів, але є умова щодо Росії: заява Зеленського

Україна готова до переговорів, але є умова щодо Росії: заява Зеленського

20:31Війна
Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомо

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомо

20:13Зірки
Як вимикатимуть світло 14 жовтня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

Як вимикатимуть світло 14 жовтня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

19:55Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні рибака за 53 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні рибака за 53 с

Як одягати гачки на штори: помилка, через яку утворюються нерівні складки

Як одягати гачки на штори: помилка, через яку утворюються нерівні складки

Прибирати опале листя восени більше не потрібно: агроном назвав краще рішення

Прибирати опале листя восени більше не потрібно: агроном назвав краще рішення

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомо

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомо

Дрон влучив у житловий комплекс Ксенії Мішиної: що відомо

Дрон влучив у житловий комплекс Ксенії Мішиної: що відомо

Останні новини

21:35

Вибір крему для обличчя під час опалювального сезону: що шукати на етикетці

21:26

Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

21:01

США не попередили Україну про удар балістики РФ: у Politico дізналися причину

20:45

Фінал 2026 року змінить усе: 4 знаки зодіаку, на яких чекає прорив

20:31

Україна готова до переговорів, але є умова щодо Росії: заява Зеленського

Вибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і СШАВибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і США
20:19

Заміна дорогим добривам: який сидерат варто посіяти до кінця жовтня

20:13

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр "Вєня" Венедчук - що відомоФото

20:03

Чому жінки раніше носили косу: ось що насправді показувала зачіска

19:56

Потьмянілі штори знову стануть білосніжними: простий спосіб без зайвих витратВідео

Реклама
19:55

Як вимикатимуть світло 14 жовтня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

19:42

Навіщо викопувати герань восени та підвішувати корінням вгору - бабусин метод

19:26

Чи припинили США передавати розвіддані Україні - Трамп зробив заяву

19:17

У Росії масштабно палає великий завод: площа пожежі зросла до 9000 м² - деталіФото

19:10

Трамп на межі імпічменту: Андрусів пояснив, як Конгрес може усунути президента СШАПогляд

18:56

РФ може здійснити ракетний удар протягом 48 годин: монітори назвали цілі

18:54

У США "кастінг" на місце наступника Трампа: названо ймовірні кандидатури

18:41

"На Росію чекає важка зима": військовий розповів про показовий удар ЗСУ

18:26

Плита сяятиме чистотою: з хитрим трюком старий жир більше не проблемаВідео

18:25

Спатифілум знову вкриється білими квітами: що порібно зробити в жовтні

18:10

Чому не варто віджимати чайний пакетик: прикрий секрет усередині чашки

Реклама
17:49

Які зубчики часнику дадуть кращий урожай: "золоте" правило, що знають не всіВідео

17:48

Що потрібно встигнути зробити в саду до середини жовтня: 4 важливі справи

17:47

"Такі злі": дочка путініста Кіркорова публічно зірвалася через зовнішність

17:33

Ситуація загострюється: окупанти просунулися одразу на трьох ключових ділянках фронту

17:27

Зайве навантаження чи розвиток: чи варто навчати дитину двох мов одночасно

17:22

Реактивні БПЛА атакували Львівщину: пошкоджено будинки, є постраждалі

17:19

Навіщо класти мило в морозильник: дивний трюк шведських господинь

17:14

"Харизматичний військовий лідер" із президентськими перспективами: що пише Al Jazeera про Кирила Буданова

17:11

Росія готує наступ в двох прикордонних областях: які населені пункти під загрозою

17:07

"Бажаємо всім миру": Гайтана засвітила доньку і звернулася до українців

16:54

Ламінат відходить у минуле: яке покриття не боїться води і прослужить довше

16:53

Килими у вітальні різко втрачають популярність: що прийшло їм на зміну

16:49

Посадка в жовтні — тінь за пару років: 7 дерев із найшвидшим ростом

16:39

Зростання продажів до 47%: EVA та ICE підсумували результати спільної кампанії "Італійські тижні"

16:24

Гучне повернення моди 60-х: блогерка розкрила б'юті-тренди осені 2026Відео

16:15

Чи допоможе угода Трампа з Путіним завершити війну: в Кремлі зробили гучну заяву

15:58

Долар рекордно подорожчав, євро і злотий злетіли: курс валют на 14 жовтня

15:55

Від подряпин на ламінаті не залишиться й сліду: як самостійно врятувати покриття

15:37

Прибирати опале листя восени більше не потрібно: агроном назвав краще рішенняВідео

15:37

Не лише крупи: які продукти треба зберігати у скляних банках

Реклама
15:27

У 61 рік виглядає молодше за свої роки: Асія Ахат розповіла про догляд за собою

15:21

Куди зник Стас Шурінс: співак несподівано вийшов на звʼязок

15:19

Батарея прогріє кімнату в рази швидше: яку одну річ потрібно прибрати

14:58

Як закінчиться війна в Україні: Сирський назвав реальний сценарій

14:42

Відключення світла у Києві відбуватимуться за новими графіками: ДТЕК пояснив зміни

14:26

У Зеленського вперше відреагували на новий мирний план США - що відомо

14:24

Як одягати гачки на штори: помилка, через яку утворюються нерівні складки

14:15

Прихильниця Путіна Дубцова натягнула обличчя до невпізнання

14:08

Джеджула із маленькою донькою опинився в епіцентрі атаки РФ і зробив різку заяву

13:51

США можуть припинити передавати Україні розвіддані: у чому головна небезпека

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти