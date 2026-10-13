Як вимикатимуть світло 14 жовтня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

Що відомо:
- В Україні 14 жовтня запровадять погодинні відключення світла
- Відключення діятимуть із 06:00 до 23:59
- Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 2 черг
У середу, 14 жовтня, у частині регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмеження споживання діятимуть для промисловості та бізнесу. Про це повідомили в Укренерго.
За даними енергетиків, графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів діятимуть із 06:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 2 черг.
У цей самий час, із 06:00 до 23:59, для промисловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.
Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли. Споживачам рекомендують стежити за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.
"Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - закликають в компанії.
Якими можуть бути відключення взимку - думка експерта
Взимку в Україні відключення електроенергії можуть тривати не менше шести годин на добу. За прогнозом енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, при середньодобовій температурі -10 °C та за відсутності нових значних обстрілів світло можуть відключати вранці на дві години, а ввечері - на три-чотири години.
За його словами, найбільш відчутні обмеження можуть торкнутися Києва та Київської області, а також регіонів поблизу лінії фронту: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.
Експерт зазначив в ефірі "Ранок.LIVE", що найскладнішими для енергосистеми будуть ранкові та вечірні години, коли споживання електроенергії зростає. Взимку сонячна генерація працюватиме менш ефективно, тому можливості збалансувати енергосистему будуть обмеженими.
"Найскладніший час - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - підкреслив Ігнатьєв.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у Києві відмовилися від звичного поділу споживачів на черги та підчерги під час складання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер розклад формують окремо для кожного будинку з урахуванням особливостей підключення до електромережі.
Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про можливі тривалі відключення світла в столиці. Він зазначив, що кияни можуть залишатися без світла до 14–16 годин на добу в разі нових атак.
Нагадаємо, ДТЕК повідомляло про аварійні відключення електроенергії після російської атаки. Київська міська державна адміністрація закликала обмежити використання потужних приладів через масштабне відключення електроенергії в Києві та зупинку електротранспорту.
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Про компанію: "Укренерго"
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