Відключення світла у Києві відбуватимуться за новими графіками: ДТЕК пояснив зміни

Ви дізнаєтеся:
- Чому сусідні будинки можуть відключати в різний час
- Чому графіки можуть змінюватися протягом дня
- Де перевірити графік відключення світла в Києві
У Києві відмовилися від звичного поділу споживачів на черги та підчерги під час складання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер розклад формують окремо для кожного будинку з урахуванням особливостей підключення до електромережі.
Про це повідомили в прес-службі ДТЕК на офіційному сайті компанії.
"Шукати свій будинок у списках груп не потрібно - у кожної адреси є свій персональний графік. Перевірити його можна в офіційних сервісах ДТЕК "Київські електромережі" та в додатку "Київ Цифровий", - зазначили в компанії.
Чому сусідні будинки можуть відключати в різний час
Індивідуальні графіки складають для кожної будівлі окремо. Це пов’язано з особливостями схем електропостачання та технічними можливостями мережі. Тому навіть будинки, розташовані поруч один з одним, можуть залишатися без електрики в різний час.
Щоб дізнатися передбачуваний час відключення, мешканцям столиці необхідно перевірити розклад саме для своєї адреси, вказавши назву вулиці та номер будинку.
Чому графіки можуть змінюватися протягом дня
У ДТЕК попереджають, що опублікований розклад не гарантує незмінності періодів відключення протягом доби. Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому обмеження можуть коригуватися залежно від обставин.
На зміни впливають російські атаки, пошкодження енергетичної інфраструктури, технічні аварії, а також нові розпорядження НЕК "Укренерго".
"Індивідуальний графік - це орієнтир на добу", - підкреслили в компанії.
Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, розклад можуть переглянути протягом дня. У разі виникнення критичного дефіциту електроенергії також можливі екстрені відключення поза опублікованими графіками.
Де перевірити графік відключень світла в Києві
Дізнатися час можливих відключень електроенергії мешканці столиці можуть кількома способами:
- на офіційному сайті ДТЕК "Київські електромережі";
- у чат-ботах компанії в Telegram і Viber;
- у мобільному додатку "Київ Цифровий".
Для отримання актуальної інформації необхідно перевірити розклад за конкретною адресою. Через індивідуальний підхід до складання графіків дані для сусідніх будинків можуть відрізнятися.
Якими можуть бути відключення взимку - думка експерта
Взимку в Україні відключення електроенергії можуть тривати не менше шести годин на добу. За прогнозом енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, при середньодобовій температурі -10 °C та за відсутності нових значних обстрілів світло можуть відключати вранці на дві години, а ввечері - на три-чотири години.
За його словами, найбільш відчутні обмеження можуть торкнутися Києва та Київської області, а також регіонів поблизу лінії фронту: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.
Експерт зазначив в ефірі "Ранок.LIVE", що найскладнішими для енергосистеми будуть ранкові та вечірні години, коли споживання електроенергії зростає. Взимку сонячна генерація працюватиме менш ефективно, тому можливості збалансувати енергосистему будуть обмеженими.
"Найскладніший час - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - підкреслив Ігнатьєв.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв "Главред", голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про можливі тривалі відключення світла в столиці. Він зазначив, що кияни можуть залишатися без світла до 14–16 годин на добу в разі нових атак.
ДТЕК повідомило про аварійні відключення електроенергії після російської атаки. Київська міська державна адміністрація закликала обмежити використання потужних приладів через масштабне відключення електроенергії в Києві та зупинку електротранспорту.
"Укренерго" повідомило про введення графіків погодинних відключень у деяких регіонах. Компанія пояснила це наслідками атак і оприлюднила графіки на 12 жовтня для різних категорій споживачів.
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Про джерело: ДТЕК
ДТЕК (раніше - Донбаська паливно-енергетична компанія; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.
Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.
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