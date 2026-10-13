Відключення світла у Києві відбуватимуться за новими графіками: ДТЕК пояснив зміни

Індивідуальні графіки складають для кожної будівлі окремо.

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Відключення електроенергії в Києві відбуватимуться за новими графіками / колаж: Главред, фото: dtek-kem.com.ua

Ви дізнаєтеся:

Чому сусідні будинки можуть відключати в різний час

Чому графіки можуть змінюватися протягом дня

Де перевірити графік відключення світла в Києві

У Києві відмовилися від звичного поділу споживачів на черги та підчерги під час складання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер розклад формують окремо для кожного будинку з урахуванням особливостей підключення до електромережі.

Про це повідомили в прес-службі ДТЕК на офіційному сайті компанії.

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"Шукати свій будинок у списках груп не потрібно - у кожної адреси є свій персональний графік. Перевірити його можна в офіційних сервісах ДТЕК "Київські електромережі" та в додатку "Київ Цифровий", - зазначили в компанії.

Чому сусідні будинки можуть відключати в різний час

Індивідуальні графіки складають для кожної будівлі окремо. Це пов’язано з особливостями схем електропостачання та технічними можливостями мережі. Тому навіть будинки, розташовані поруч один з одним, можуть залишатися без електрики в різний час.

Щоб дізнатися передбачуваний час відключення, мешканцям столиці необхідно перевірити розклад саме для своєї адреси, вказавши назву вулиці та номер будинку.

Чому графіки можуть змінюватися протягом дня

У ДТЕК попереджають, що опублікований розклад не гарантує незмінності періодів відключення протягом доби. Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому обмеження можуть коригуватися залежно від обставин.

На зміни впливають російські атаки, пошкодження енергетичної інфраструктури, технічні аварії, а також нові розпорядження НЕК "Укренерго".

"Індивідуальний графік - це орієнтир на добу", - підкреслили в компанії.

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, розклад можуть переглянути протягом дня. У разі виникнення критичного дефіциту електроенергії також можливі екстрені відключення поза опублікованими графіками.

Де перевірити графік відключень світла в Києві

Дізнатися час можливих відключень електроенергії мешканці столиці можуть кількома способами:

на офіційному сайті ДТЕК "Київські електромережі";

у чат-ботах компанії в Telegram і Viber;

у мобільному додатку "Київ Цифровий".

Для отримання актуальної інформації необхідно перевірити розклад за конкретною адресою. Через індивідуальний підхід до складання графіків дані для сусідніх будинків можуть відрізнятися.

Інфографіка: Главред

Якими можуть бути відключення взимку - думка експерта

Взимку в Україні відключення електроенергії можуть тривати не менше шести годин на добу. За прогнозом енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, при середньодобовій температурі -10 °C та за відсутності нових значних обстрілів світло можуть відключати вранці на дві години, а ввечері - на три-чотири години.

За його словами, найбільш відчутні обмеження можуть торкнутися Києва та Київської області, а також регіонів поблизу лінії фронту: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.

Експерт зазначив в ефірі "Ранок.LIVE", що найскладнішими для енергосистеми будуть ранкові та вечірні години, коли споживання електроенергії зростає. Взимку сонячна генерація працюватиме менш ефективно, тому можливості збалансувати енергосистему будуть обмеженими.

"Найскладніший час - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - підкреслив Ігнатьєв.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв "Главред", голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про можливі тривалі відключення світла в столиці. Він зазначив, що кияни можуть залишатися без світла до 14–16 годин на добу в разі нових атак.

ДТЕК повідомило про аварійні відключення електроенергії після російської атаки. Київська міська державна адміністрація закликала обмежити використання потужних приладів через масштабне відключення електроенергії в Києві та зупинку електротранспорту.

"Укренерго" повідомило про введення графіків погодинних відключень у деяких регіонах. Компанія пояснила це наслідками атак і оприлюднила графіки на 12 жовтня для різних категорій споживачів.

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Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбаська паливно-енергетична компанія; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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