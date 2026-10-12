В Україні збільшили обсяг відключень світла: графіки на 13 жовтня

Укренерго посилило відключення світла для промисловості та побутових споживачів.

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Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Коротко:

13 жовтня в частині регіонів України вимикатимуть світло

Графіки діятимуть із 06:00 до 23:59

Обсяг відключень - від 0,5 до 2 черг

У вівторок, 13 жовтня, українцям у частині регіонів вимикатимуть електроенергію. Графіки погодинних відключень діятимуть протягом дня. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу діятимуть із 06:00 до 23:59. У цей самий період для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2 черг.

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Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Причиною обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому фактичні графіки варто перевіряти на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Енергетики також закликали українців ощадливо споживати електроенергію в періоди, коли світло є за графіком.

Якими можуть бути відключення взимку - думка експерта

Взимку в Україні відключення електроенергії можуть тривати щонайменше шість годин на добу. За прогнозом енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, за середньодобової температури -10°C і за відсутності нових суттєвих обстрілів світло можуть вимикати вранці на дві години, а ввечері - на три-чотири години.

За його словами, найвідчутніші обмеження можуть торкнутися Києва та Київської області, а також регіонів поблизу лінії фронту: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.

Експерт зазначив в ефірі Ранок.LIVE, що найскладнішими для енергосистеми будуть ранкові та вечірні години, коли споживання електроенергії зростає. Взимку сонячна генерація працюватиме менш ефективно, тому можливості балансувати енергосистему будуть обмеженими.

"Найважче місце - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - наголосив Ігнатьєв.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про можливі тривалі відключення світла в столиці. Він зазначив, що кияни можуть сидіти без світла до 14-16 годин на добу у разі нових атак.

ДТЕК повідомив про аварійні відключення електроенергії після російської атаки. Київська міська державна адміністрація закликала обмежити використання потужних приладів через масштабне знеструмлення в Києві та зупинку електротранспорту.

Укренерго повідомило про запровадження графіків погодинних відключень у частині регіонів. Компанія пояснила це наслідками атак і оприлюднила графіки на 12 жовтня для різних категорій споживачів.

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Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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