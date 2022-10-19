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Незрівнянний пиріг з цибулею та хрусткою скоринкою: бюджетний рецепт, який зможуть приготувати всі

19 жовтня 2022, 14:16

Готуємо простий пиріг з цибулею за секретним рецептом. Дізнайтеся, як правильно смажити цибулю, щоб отримати золоту скоринку.

Час приготування Час приготування: 60 хв
Час на підготовку Час на підготовку: 8 хв
Кухня Кухня Європейська
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Скільки смажити цибулю, щоб не згорів / ua.depositphotos.com

Вирішили приготувати смачну і бюджетну випічку, тоді пропонуємо рецепт неймовірного пирога з цибулею. Щоб пиріг вийшов неперевершеним, потрібно правильно приготувати цибулю.

В даному рецепті потрібно правильно посмажити цибулю. Щоб цибуля була соковитою і вийшла золота скоринка, його потрібно порізати невеликими кільцями.

Обсмажувати цибулю потрібно тільки на вершковому маслі. Щоб цибуля не пересмажилася, потрібно готувати на середньому вогні та обов'язково посолити.

Смажити цибулю потрібно максимум від 5 до 11 хвилин. Цибулю потрібно обов'язково помішувати, щоб не пригоріл та мала гарний золотистий колір.

А ще знамениті кулінари розповіли неймовірний лайфхак приготування золотистої цибулі. Щоб прибрати запах з цибулю та всю гіркоту, його потрібно посолити під час смаження.

Пиріг з цибулею в духовці - рецепт

Вам потрібно:

  • Борошно - 200 гр
  • Цибуля - 800 гр
  • Яйця - 4 шт
  • Сметана або грецький йогурт - 100 гр
  • Вершкове масло - 0,5 упаковки
  • Сіль, спеції

Просіяти 250 гр борошна та додати сіль, вершкове масло, 2 жовтки та 1 чайну ложку холодної води.

Замісити тісто в кухонному комбайні або міксером.

Тісто потрібно замішувати швидко, щоб воно стало правильної і еластичної консистенції.

Накрити миску плівкою і залишити в холодильнику тісто на пиріг з цибулею.

Цибулю почистити, порізати красивими кільцями.

Обсмажувати цибулю на вершковому маслі 8 хвилин, посолити, поперчити, додати грецький йогурт.

Прибрати з плити цибулю та перекласти в глибоку миску.

Окремо збити 2 яйця та посолити.

Влити до цибулі і добре перемішати начинку.

Розігріти духовку до 180 градусів.

Змастити форму для пирога вершковим маслом. Розкачати тісто і перекласти у форму.

Красиво відправити всю начинку в форму і загорнути края.

Випікати пиріг з цибулею з яєчною начинкою 40 хвилин. Духову шафу відкривати заборонено під час приготування.

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