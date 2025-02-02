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2 лютого не можна прибирати в хаті: церковне свято сьогодні, прикмети на Стрітення

Віталій Кірсанов
2 лютого 2025, 00:00
129
На Стрітення віряни йдуть до храму - там відбуваються святкові літургії, освячують свічки та воду.
Стрітення
2 лютого - Стрітення / колаж: Главред, фото: pomisna.info, goodfon.ru

Ви дізнаєтеся:

  • Яке сьогодні церковне свято в Україні за новим стилем
  • Яке церковне свято 2 лютого за старим стилем
  • Про що говорять прикмети на 2 лютого
  • Що не можна робити сьогодні
  • Хто відзначає день ангела 2 лютого

2 лютого за новим церковним календарем православні відзначають одне з найважливіших, двунадесятих свят - Стрітення Господнє. Главред розповідає про традиції, народні прикмети і заборони цієї дати, а також яке церковне свято сьогодні відзначають віряни.

Яке сьогодні церковне свято в Україні за новим стилем

Православне свято 2 лютого (15 лютого за старим стилем) - велике свято Стрітення Господнє. У цей час християни згадують події, описані в Євангелії від Луки - про те, як святі Йосип і Діва Марія, згідно з давнім звичаєм, принесли маленького Ісуса до храму, щоби присвятити сина Богу.

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Яке церковне свято 2 лютого за старим стилем

Православне свято сьогодні за юліанським календарем - день пам'яті преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія, схимника і Лаврентія, затворника Києво-Печерських, а також мучеників Інни, Пінни і Римми.

Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

Про що говорять прикмети на 2 лютого

За прикметами дня судять, якою буде весна, а в народі вважають, що цього дня зима зустрічається з літом:

  • якщо на Стрітення відлига - весна буде теплою;
  • йде сніг - весна буде дощовою і довгою;
  • хуртовина 2 лютого - до пізньої і холодної весни, сніг пішов - буде гарний урожай пшениці;
  • розгулявся сильний вітер - буде врожай фруктів, а якщо погода спокійна - вродить льон.

У народі є приказка про погоду цього дня: "На Стрітення сонце - на літо, зима - на мороз". Але зима все одно поступово йде на спад, а весна, навпаки - набирає сили.

Що не можна робити сьогодні

У церковне свято 2 лютого церква, як і в будь-який інший день, засуджує лайку, злість, брехню, лінь, заздрість, жадібність, відчай. Не слід відмовляти в допомозі, ображати когось, мститися.

У народі на Стрітення є низка суворих заборон. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами:

  • вирушати в дорогу;
  • рубати дерева;
  • прибирати в домі та займатися рукоділлям.

За народними повір'ями, якщо порушити останню заборону, то в будинок може потрапити блискавка. У церкві подібних заборон немає, але вважається, що в свято потрібно знайти час для молитви.

Що можна робити 2 лютого

У православне свято сьогодні віряни йдуть до храму - там проходять святкові літургії, освячують свічки і воду. У молитвах до Всевишнього і Діви Марії просять сімейного благополуччя, здоров'я, зцілення хворих.

Освячення свічок на Стрітення - найстаріша традиція. Перед початком літургії відбувається особливий "Чин благословення свічок": над свічками вимовляють молитву, окроплюють їх святою водою і роздають вірянам. Таку свічку запалюють удома щоразу під час молитви. Також на Стрітення освячують воду - у народі її вважають цілющою, яка може допомогти від хвороб і пристріту.

Хто відзначає день ангела 2 лютого

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначає Василь.

За старим стилем день ангела у Юхима, Інни, Павла, Лева.

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Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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