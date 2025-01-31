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31 січня: церковне свято сьогодні, що не можна робити, прикмети

Віталій Кірсанов
31 січня 2025, 03:00
41
Сьогодні день пам'яті святителя Микити, затворника Києво-Печерського і єпископа Новгородського.
прикмети
Яке церковне свято 31 січня / фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке сьогодні церковне свято в Україні за новим стилем
  • Яке церковне свято 31 січня за старим стилем
  • Про що говорять прикмети на 31 січня
  • Що не можна робити сьогодні
  • Що можна робити сьогодні

31 січня за новим церковним календарем православні вшановують святителя Микиту, затворника Києво-Печерського. Главред розповідає про традиції, прикмети і заборони цієї дати і яке церковне свято сьогодні відзначають віряни за старим стилем.

2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль - новоюліанський, тому неперехідні свята (з фіксованою датою) змістилися на 13 днів раніше. Але частина вірян продовжують дотримуватися старого стилю (юліанського) - його збереження залишається правом релігійних громад і монастирів.

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Яке сьогодні церковне свято в Україні за новим стилем

Православне свято 31 січня (13 лютого за старим стилем) - день пам'яті святителя Микити, затворника Києво-Печерського і єпископа Новгородського.

Микита жив у XI столітті. Він народився в Києві, і, ще будучи юним, прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі. Там вирішив піти в затвор, хоча ігумен і був проти, оскільки Микита був ще дуже молодий і недосвідчений.

Згодом Микиту поставили єпископом у Новгород, а за молитвами святителя не раз відбувалися чудеса. Відомий випадок, як одного разу під час посухи після молитви Микити пішов дощ, а ще якось святитель своєю молитвою зупинив міську пожежу.

Яке церковне свято 31 січня за старим стилем

Православне свято сьогодні за юліанським календарем - день пам'яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.

Про що говорять прикмети на 31 січня

За прикметами цього дня пророкують погоду:

  • дрова погано горять - буде відлига, горять яскравим полум'ям - до холодів;
  • кола на сонці видно - до врожайного року;
  • горобці утеплюють гнізда - буде холоднеча, ворони розкричалися - на мороз.

У народі 31 січня - свято Микитин день, або Микита Пожежник. Прозвали його так тому, що святитель вважається покровителем вогню і пожеж, він може не тільки запобігти стихійному лиху, а й захистити від посухи.

Що не можна робити 31 січня

У церковне свято 31 січня церква не схвалює лінь, брехню, заздрість, жадібність, відчай. Не слід відмовляти в допомозі, ображати когось, лихословити, мститися.

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: сваритися, з'ясовувати стосунки і взагалі постаратися не конфліктувати - у народі вірять, що святий Микита може покарати за сварки самотністю. Також слід бути особливо обережним із вогнем: не слід що-небудь підпалювати, спалювати або обпалювати, щоб не сталося біди, але топити піч можна.

Що можна робити 31 січня

Святитель Микита створив чимало чудес, пов'язаних зі зціленням від недуг, очищенням душ від спокуси і поганих помислів. У православне свято сьогодні до святого звертаються, як до заступника за нас перед Господом - просять здоров'я, зокрема очей, позбавлення від спокус і переслідування, захисту від лих і пожеж. Також Микита Печерський вважається заступником скорботних - у нього просять розрадити в печалі, захистити від злих людей і невидимих ворогів.

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