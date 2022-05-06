Зеленський чекає Шольца і Штайнмаєра в Києві 9 травня

Штайнмаєра вже чекають у Києві / Колаж: Главред

Президент України Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра приїхати до Києва.

Як заявив президент у інтерв'ю Королівському Інституту міжнародних відносин (Chatham House), така поїздка могла б відбутися 9 травня, коли в Росії відзначається День Перемоги.

"Канцлер Шольц запрошений до Києва, запрошення залишається в силі. Він міг би зробити цей потужний політичний крок, приїхавши сюди 9 травня. Я не буду пояснювати, я думаю, ви повинні розуміти чому. Іноді в історії ми повинні робити певні кроки заради нашої єдності, навіть якщо у відносинах є якась прохолода", -зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що розмовляв зі Штайнмаєром і теж запросив його.

"Я передав через нього запрошення канцлеру. Україна особливо відкрита під час війни. Ви можете приїхати в будь-який час", - додав Зеленський.

Чому німці ніяк не приїдуть до України

13 квітня з'явилася інформація, що у Києві відхилили візит федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра через його тісні зв'язки з Кремлем. Візит нібито мав відбутися одночасно з візитами президентів Польщі, Естонії, Латвії та Литви до Києва 13 квітня.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що спантеличений відмовою офіційного Києва прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, проте сам поки не планує їхати в Україну. Канцлер пояснив, що був у Києві за кілька днів до початку війни. Він також розповів, що часто телефонує президенту Володимиру Зеленському.

Він зазначив, що рішення Києва не приймати федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра збило його з пантелику.

"Було б добре прийняти його", - сказав Шольц, відмовившись від подальших коментарів.

Того ж дня ввечері, 13 квітня, Зеленський у відповідь заявив, що ні він, ні Офіс Президента не отримували офіційного звернення з приводу візиту федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну.

"Щодо Німеччини, по-перше, я як президент і наш офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини та офісу президента Німеччини з приводу візиту в Україну. У нас країна вільна, і ми готові бути "транзитною державою" суто якщо це питання економічне, а не політичне", - сказав Зеленський на прес-конференції.

5 травня німецькі ЗМІ повідомили, що Зеленський і Штайнмаєр провели переговори і "владнали непорозуміння", які були між ними.

Штайнмаєр висловив Зеленському повагу і запевнив у підтримці українського народу у війні проти російського агресора. Зеленський у відповідь "сердечно" запросив до Києва федерального президента Німеччини і канцлера Олафа Шольца.