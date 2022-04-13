Зеленський відповів, чому не відбувся візит Штайнмаєра в Україну

Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ні він, ні Офіс президента не отримували офіційного звернення з приводу візиту федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну.

"Щодо Німеччини, по-перше, я як президент і наш офіс офіційно не отримували звернення Президента Німеччини та Офісу президента Німеччини з приводу візиту в Україну. У нас країна вільна, і ми готові бути "транзитною державою" суто якщо це питання економічне, а не політичне", - сказав Зеленський на пресконференції.

Він додав, що завтра буде 50 днів війни і стійкості, фортеці та об'єднання української нації, і в такі часи Україна може собі дозволити бути серед реальних друзів.

"Думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що кожен день втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує, серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває, ми задоволені цією кількістю", - зазначив Зеленський.

Візит Штайнмайера в Київ

Напередодні з'явилася інформація, що в Києві відхилили візит федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який нібито мав відбутися одночасно з візитами президентів Польщі, Естонії, Латвії та Литви до Києва 13 квітня.

Радник президента України Олексій Арестович у середу попросив розуміння з приводу відхилення візиту. Політика і рішення президента Зеленського дуже зважені, сказав він в ефірі німецького телеканалу ARD.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що спантеличений відмовою офіційного Києва прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмайера, однак сам поки не планує їхати в Україну.

Канцлер пояснив, що був у Києві за кілька днів до початку війни. Він також розповів, що часто телефонує президенту Володимиру Зеленському.

Він зазначив, що рішення Києва не приймати федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра збило його з пантелику.

"Було б добре прийняти його", - сказав Шольц, відмовившись від подальших коментарів.

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