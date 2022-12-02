Зеленський запустив рішення РНБО про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Кремлем / Колаж Офіс президента, СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запуск рішення Ради національної безпеки і оборони, пов'язаного з аспектами діяльності релігійних організацій та застосування санкцій. В Україні ухвалять закон про заборону релігійних організацій, які пов'язані з центрами впливу в країні-агресорі Росії. Буде перевірено, чи є зв'язок між УПЦ і Московським патріархатом. Держава вивчить правові підстави та дотримання умов оренди об'єктів на території Києво-Печерської Лаври.

Указ глави держави №820/2022 від 1 грудня, яким вводиться в дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", вже набув чинності.

Напередодні Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про те, що відбулося засідання РНБО, на якому обговорювалося питання зв'язків релігійних організацій з Росією. Ухвалені рішення пов'язані з УПЦ МП і Києво-Печерською Лаврою.

"Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо духовну незалежність України", - сказав гарант і анонсував запуск персональних санкцій за підривну діяльність спецслужб РФ у релігійному середовищі української держави.

В Україні заборонять релігійні організації, пов'язані з Кремлем

Україна запровадить персональні санкції проти осіб, які здійснюють підривну діяльність спецслужб РФ у релігійному середовищі України

Кабмін протягом 2 місяців повинен внести на розгляд Ради законопроект про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних з центрами впливу в Росії. Документ повинен буде відповідати всім нормам міжнародного права.

Уряд України у двомісячний строк має провести перевірку щодо правових підстав та дотримання умов використання релігійними організаціями майна, яке знаходиться на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Уряд має вирішити питання віднесення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті до центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується Кабміном.

Державна служба з етнічної політики за два місяці повинна провести релігієзнавчу експертизу Статуту про управління Українськоб Православною церквою на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом. У разі необхідності РНБО доручила службі вжити заходів, передбачених законодавством.

Відносно низку осіб будуть впроваджені санкції

Рада нацбезпеки і оборони підтримала пропозиції, які внесла Служба безпеки України, пов'язані із застосуванням низки персональних економічних та інших обмежувальних заходів проти фізичних осіб.

"Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком", - підкреслюється в документі.

Обшуки в Києво-Печерській Лаврі

Співробітники СБУ 22 Листопада спільно з поліцією і Нацгвардією почали обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. У спецслужбі заявили, що такі заходи спрямовані на протидію підривній діяльності спецслужб РФ на території України. Також в СБУ зазначили, що не хочуть, щоб Лавру використовували як осередок "русского міра".

Раніше священик Православної церкви України (ПЦУ) Михайло Омелян розповів, що в одному з храмів Києво-Печерської Лаври співали пісню, яка прославляє країну-агресора Росію. У пісні звучали такі слова: "Дзвін пливе, пливе над Росією, пробуджується Матінка – Русь".

В СБУ 15 листопада повідомили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" відкрито кримінальне провадження.

Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло визнав, що пісню "Дзвін пливе" співали в одному з храмів. Але, за його словами, пісня – не богослужбовий спів, а на літургії моляться за Україну, українські війська і поминають тільки предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія. Павло також заявив, що отцю Захарії, який допустив спів, заборонили служити літургії. Духовний собор Лаври повинен розібрати ситуацію.

23 листопада в СБУ заявили, що у ході обшуків в Лаврі та інших приміщеннях УПЦ, яку пов'язують з МП, були знайдені мільйони готівки, проросійська література і сумнівні громадяни Росії.

Інші новини: