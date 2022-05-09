Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи: які теми обговорювали

Зеленський зустрівся з генсекретарем Ради Європи / фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, яка перебуває із візитом в Україні, повідомляє Офіс президента.

Глава держави відзначив швидке та ефективне реагування Ради Європи на агресію РФ проти України.

"Хочу подякувати за те, що Рада Європи стала першою міжнародною організацією, яка виключила Росію зі свого складу за її дії", - зазначив Зеленський.

Він обговорив з Марією Пейчинович-Бурич конкретні шляхи підтримки України з боку Ради Європи. Серед обговорюваних тем-ініціативи щодо створення групи юридичних експертів, які сприятимуть офісу Генерального прокурора, а також започаткування нової онлайн-платформи Cities4Cities для підтримки місцевих громад в Україні.

Також обговорювалися шляхи моніторингу ситуації з боку Ради Європи у сфері захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях.

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"Всі грубі порушення прав людини російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях України повинні фіксуватися і далі- каратися", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що дуже важливо показати результати тих звірств, які окупанти здійснювали на території України.

Президент окремо закликав Раду Європи докласти всіх можливих зусиль для того, щоб зупинити незаконну депортацію РФ громадян України з тимчасово окупованих районів і зон бойових дій, а також спільно з іншими міжнародними партнерами забезпечити вивезення українців з території країни-агресора.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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