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Україна здобула перемогу у перемовинах Байдена і Путіна: Зеленський оголосив про потужну підтримку США

8 грудня 2021, 16:35

Зеленський позитивно оцінив підсумки діалогу Байдена з Путіним і очікує на телефонні перемовини з главою Білого дому.

Зеленський
Підтримка наших національних інтересів з боку США - це перемога України, - Зеленський / Фото president.gov.ua

Діалог президента США Джо Байдена і господаря Кремля Володимира Путіна є позитивним сигналом. Перемога України полягає у тому, що США завжди надавали підтримку територіальній цілісності і суверенітету української держави. Важливим моментом є особиста реакція на ситуацію Байдена, який працює над врегулюванням військового конфлікту на Донбасі. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час спільного брифінгу з главою уряду Хорватії Андрієм Пленковичем у середу, 8 грудня, він заявив про свою позитивну оцінку перемовин Байдена та Путіна.

"В цілому, я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв з президентом РФ. Деталі цієї розмови я хотів би прокоментувати завтра після розмови з президентом Сполучених Штатів", - зазначив гарант.

За його словами, Київ здобув у цьому діалозі перемогу, оскільки Штати в перемовинах з РФ відстоювали національні інтереси України.

"Перемога України у тому, що США завжди підтримували Україну, наш суверенітет і незалежність", - додав Зеленський.

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Крім того, глава держави нагадав про систематичну серйозну підтримку України з боку США і додав, що Байден особисто відреагував на ситуацію, у якій опинилася українська держава, і взяв участь в обговоренні питань врегулювання військового конфлікту Москви та Києва на Донбасі.читайте такожЗалякування України і сценарій РФ щодо Донбасу: Ілларіонов заявив про підтримку у Байдена планів Путіна

"США завжди підтримували Україну, наш суверенітет і незалежність, у нас була двопартійна підтримка. Найголовніше, що ми бачимо, - що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході. Мені здається, це найважливіше", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перемовини Байдена та Путіна

У вівторок, 7 грудня, відбулися перемовини президента США Джо Байдена з главою Кремля Володимиром Путіним

За підсумками діалогу в Білому домі підкреслили, що Україна була головною темою перемовин і анонсували телефонну розмову Байдена президентом української держави Володимиром Зеленським.

В адміністрації Байдена також підкреслили, що Вашингтон засуджує стягування Росією військ до кордонів України, має намір надати Києву додаткову військову допомогу і не гарантує Москві неприєднання України до НАТО.

Російський президент Володимир Путін, у свою чергу, сказав Байдену, що Київ, мовляв, не виконує домовленості в рамках Мінського процесу і нормандського формату щодо Донбасу. Згідно з версією Кремля, головною темою перемовин Путіна та Байдена стала "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". При цьому Москва вимагає від Вашингтона гарантій нерозповсюдження НАТО на схід.

Радник господаря Білого дому Джейк Салліван заявив, що Байден на перемовинах з Путіним попередив російського президента про те, що якщо Росія здійснить військове вторгнення в Україну, США вживуть серйозних заходів у відповідь, які було вирішено не застосовувати у 2014 році.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Джо Байден новини України
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