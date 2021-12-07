Байден терміново зателефонує Зеленському після переговорів з Путіним

Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua

Президент США Джо Байден після переговорів з лідером Росії Володимиром Путіним зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомив на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, телефонна розмова президентів відбудеться на цьому тижні.

"Байден і Зеленський проведуть бесіду в четвер (9 грудня - ред.), в розвиток переговорів між Зеленським і держсекретарем США - ред.) Блінкеном", - сказав представник Білого дому.

Зазначимо, напередодні саміту Байдена і Путіна держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив Зеленському. Сторони узгодили позиції перед переговорами.

Переговори Путіна і Байдена

Президент США Джо Байден провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним.

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В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації", - йдеться у повідомленні Білого дому.

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Джо Байден підтвердив Путіну свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

Обидва президенти дали доручення своїм командам продовжити діалог з приводу ситуації навколо України.

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