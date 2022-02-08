Зеленський розповів, чого очікує Україна від нормандської зустрічі політичних радників

Зеленський пояснив, чого очікує Україна від нормандської зустрічі політичних радників/ Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що переговори політичних радників нормандської четвірки можуть наблизити проведення саміту на рівні лідерів.

Про це глава Української держави заявив під час спільної пресконференції з президентом Франції у Києві у вівторок, 8 лютого.

Також він зазначив, що очікує на проведення такої зустрічі лідерів уже найближчим часом.

"Ми очікуємо, що найближчим часом зможемо провести переговори лідерів. Сподіваємося, переговори (політичних радників, – ред.) в Берліні наблизять нас до саміту "Норманді", – заявив Зеленський.

Французький президент Еммануель Макрон під час виступу нагадав, що політичні радники лідерів нормандського формату (України, Німеччини, Франції і Росії) проведуть зустріч 10 лютого у Берліні.

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Зустріч політичних радників у Парижі

Попереднього разу політичні радники зустрілися у нормандському форматі у Парижі 26 січня. Тоді зустріч тривала вісім годин. Представники України, Росії, Німеччини та Франції обговорили кроки з мирного врегулювання на Донбасі. За результатами зустрічі вони погодили спільне комюніке і домовилися про наступну зустріч через два тижні.

Самі лідери нормандської четвірки останнього разу зустрічалися у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року.

Раніше заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що зустріч лідерів нормандського формату може бути проведена за однієї умови. За його словами, це може статися після того, як буде узгоджений правовий статус Донбасу.

Зустріч Зеленського і Макрона у Києві

Президент України Володимир Зеленський і лідер Франції Еммануель Макрон зустрілися під час візиту Макрона до Києва у вівторок, 8 лютого. Після перемовин Макрона заявив, зокрема, що Франція продовжує виконувати роль посередника в конфлікті на Сході України і що РФ військовим тиском на кордонах тисне на міжнародне співтовариство.

Лідер Франції прилетів до Києва після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася у понеділок, 7 лютого.

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