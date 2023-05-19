Москва вирішила 'помститись' за ордер на арешт Путіна: оголосила в розшук гаазького прокурора

Прокурора Гааги оголосили в розшук через два місяці після того, як було видано ордер на арешт глави Кремля.

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Росія "помстилася" суду в Гаазі за Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Міністерство внутрішніх справ країни-агресорки Росії оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ через викрадення дітей із України.

Як повідомляє Медіазона, про це йдеться в базі розшуку російського МВС. Прокурора Гааги оголосили в розшук через два місяці після того, як було видано ордер на арешт глави Кремля.

РФ оголосила в розшук гаазького прокурора / Медіазона

Згідно з інформацією в картці МВС РФ, прокурора МКС розшукують за статтею Кримінального кодексу, проте за якою саме – не вказано. Ймовірно, це своєрідна "помста" від росіян за те, що суд Гааги видав ордер на арешт Путіна й дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової.

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Ордер на арешт диктатора Путіна

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Як пояснив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися в Гаазький суд для давання свідчень, якщо ж диктатор цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, Путін тепер суб'єкт з офіційним статусом підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Заарештувати Путіна можуть у 123 країнах, де ратифікований Римський статут.

Водночас речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

"Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань по ньому не несе. З даним органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять з Міжнародного суду, будуть для нас "юридично нікчемними", - сказала Захарова.

Дивіться відео про те, коли заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв отримає ордер від Гааги:

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