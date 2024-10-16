Запрошення України до НАТО: названо сценарій і терміни

Київ не наполягає на негайних перемовинах щодо вступу до Альянсу, сказала Наталія Галібаренко.

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Україна може отримати запрошення до Альянсу до закінчення президентства Байдена в Штатах - посол / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна очікує на запрошення в НАТО до завершення президентської каденції Джо Байдена у США. Про це заявила посол Києва в Альянсі Наталія Галібаренко.

В інтерв'ю Reuters вона розповіла про те, що офіційне запрошення стане потужним політичним сигналом.

"Наша ідея полягає в тому, що надання Україні (запрошення) зараз є політичним сигналом... Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації", - сказала Галібаренко. відео дня

Також Наталія Галібаренко додала, що Київ не наполягає на запуску негайних перемовин щодо вступу до НАТО.

Водночас журналісти з посиланням на високопоставленого чиновника США підкреслили: позиція Вашингтона щодо питання України в Альянсі не змінилася.

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Раніше у ЗМІ на Заході пішов вал публікацій про те, що Україні можуть нав'язати так званий мир в обмін на території. Йшлося про вступ лише частини України до НАТО - без окупованих Москвою земель. Утім, у Києві такий сценарій категорично відкинули.

Шлях України до НАТО незворотній, сказав генеральний секретар блоку Марк Рютте. Під час свого візиту до Києва він наголосив, що зосереджений на реалізації завдання щодо запрошення держави до Альянсу.

Коли і які країни вступили до НАТО / Інфографіка: Главред

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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