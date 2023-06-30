Україна повинна вийти на кордони 1991-го до кінця року - Буданов

Україна рішуче налаштована на повне відновлення територіальної цілісності і суверенітету, сказав начальник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов.

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Україна налаштована повернути всі свої території до кінця 2023 року - Буданов / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот з відео

Україна дотримується позиції, згідно з якою держава розраховує звільнити всі свої території до кінця 2023 року. Докладатимуться максимальні зусилля для досягнення мети. Однак гарантії може дати тільки Бог. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

В інтерв'ю The War Zone він розповів про те, що ЗСУ мають намір вийти на кордони 1991 року і досягти своєї мети вже до кінця 2023-го року.

"Наша позиція незмінна - ми в будь-якому випадку вийдемо на адміністративні кордони України станом на 1991 рік. Тому ми зробимо все можливе, щоб це сталося в цьому році", - зазначив Буданов.

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Також Кирило Буданов підкреслив, що його слова не можна назвати гарантією – "в таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог".

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний раніше заявив, що ЗСУ змогли перехопити ініціативу в окупантів РФ на полі бою. Війська рухаються вперед. Російські загарбники мінують місцевість, чинять серйозний опір і несуть великі втрати.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна має всі шанси для перемоги над агресором Росією. На думку американського чиновника, контрнаступ ЗСУ тільки почався. Головні події на фронті можна очікувати найближчими тижнями або місяцами.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ просунулися в Донецькій і Запорізькій областях. Сили оборони України закріплюються на нових позиціях і завдають ударів по російських окупантах. Ворог підтягує резерви у Бахмут.

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