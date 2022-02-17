Знайти вихід і закопати сокиру війни: Зеленський назвав сценарій зустрічі з Путіним

Перемовини з Путіним допоможуть зрозуміти, як Україні та Росії надалі будувати відносини - Зеленський / УНІАН

Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним повинна розблокувати відносини Києва та Москви, главам держав на таких перемовинах слід знайти вихід із ситуації і почути про цілі сторін. Після обміну думками можна буде зробити висновок, чи потрібно продовжувати діалог. Лідери двох країн за підсумками дискусії можуть оголосити, що в найближчі 5-10 років нічого не зміниться, у той час, коли зараз слід припинити війну і навчитися жити в умовах, що склалися. Про це заявив український гарант Володимир Зеленський.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що зустріч з главою Кремля повинна розблокувати відносини між двома країнами. Президентам слід знайти вихід і обмінятися думками. Якщо буде зустріч, стане зрозуміло, чи є шанси на продовження діалогу.

читайте такожЗеленський оголосив про готовність Путіна визнати "ЛДНР": РФ ризикує вийти з "Мінська""Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною та Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч – це сигнал про те, чого сторони хочуть. Ми зустрілися, сказали те, що вважаємо за потрібне, почули один одного, і зрозуміли, чи є сенс нам за півроку зустрічатися і продовжувати розмову", - вважає Зеленський.

Також він додав, що за підсумками таких перемовин лідери України та Росії, наприклад, можуть вийти і заявити про відсутність можливості повністю вирішити конфлікт Москви і Києва у найближчі роки. Але при цьому сторони можуть домовитися про припинення війни і навчитися жити по сусідству в умовах, що наразі склалися.

"Президенти можуть вийти із зустрічі і сказати: "У найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі". Це для України теж хороший результат, тому що гірше за все жити в невизначеності", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Зустріч Зеленського та Путіна

Турецький президент Реджеп Ердоган раніше заявив, що Туреччина готова організувати тристоронню зустріч президентів Ердогана, Зеленського і Путіна у Анкарі або Стамбулі. Зеленський згоден на перемовини. Очікується відповідь Путіна.

Президент Зеленський сказав, що Україна намагалася організувати перемовини з Путіним на тлі ситуації із загрозою військового вторгнення Росії. Однак у Москві не прагнуть до організації розмови лідерів двох держав.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков каже, що Москва не згодна з перемовним порядком денним, який пропонує Київ. Зеленський збирається говорити з Путіним щодо Донбасу, а російська сторона наполягає, щоб українці розмовляли з російськими окупаційними адміністраціями "ЛДНР".

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав, що Зеленський попросив його допомогти в організації зустрічі з главою РФ Путіним. Італійський глава уряду незабаром відправиться до Москви на перемовини з російським лідером.

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